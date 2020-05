Australia, attacco con un coltello in un centro commerciale: assalitore ucciso dalla polizia

Australia, attacco con un coltello in un centro commerciale: assalitore ucciso dalla...

Attacco con un coltello in un centro commerciale dell’Australia Occidentale: assalitore ucciso dalla Polizia. Due feriti in gravi condizioni.

Ucciso l’uomo che ha seminato il panico in un grosso centro commerciale dello Stato dell’Australia occidentale.

Assalto con coltello

Coltello in pugno, ha seminato il panico in un centro commerciale dell’Australia. È quanto accaduto questa mattina intorno alle 10, le 4 in Italia, quando un uomo ha ferito numerose persone nel mall South Hedland Square, alle porte di Port Hedland.

Come riporta anche Tgcom24, la Polizia avrebbe già ucciso l’assalitore.

Tra i feriti, due verserebbero in gravi condizioni. Alcuni testimoni avrebbero descritto l’assalitore con indosso una giacca da lavoro ad alta visibilità.

Un primo ferimento sarebbe avvenuto nel parcheggio del McDonald’s, dove una persona è stata accoltellata alle spalle. Dopodiché, l’asslaitore si sarebbe spostato nel parcheggio del centro commerciale, dove avrebbe colpito una seconda vittima.

Quindi è entrato nel centro commerciale attraverso l’ingresso di Kmart, continuando il suo bagno di sangue.

Altre persone sono state ferite mentre si trovavano a fare acquisti in altri negozi. La polizia, giunta sul posto, ha ucciso l’assalitore. Nel centro commerciale sono arrivate anche diverse ambulanze. Le forze dell’ordine hanno dichiarato di aver aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto questa mattina in Australia.