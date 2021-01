Chi è Aurora Tropea, dama a Uomini e Donne: età, truffa e polemiche

Dalla carriera al successo nel dating show di Canale 5 fino ad arrivare alla vita privata dell’amatissima dama.

Gli appassionati di Uomini e Donne conosceranno sicuramente Aurora Tropea, la dama del trono over finita al centro di numerose polemiche nel dating show.

La donna è stata trascinata al centro della bufera per la sua liaison con il cavaliere Giancarlo: Gianni Sperti ha accusato la coppia di essersi messa d’accordo.

Come se non bastasse, la dama ha anche incolpato un altro cavaliere di averle rubato dei soldi!

Questo e molto altro quello che sappiamo su Aurora Tropea!

Chi è Aurora Tropea

Nasce il 14 Marzo del 1970 in Toscana. A livello lavorativo, ha aperto una boutique a Roma.

La sua grande passione della moda, infatti, l’ha spinta a dedicarsi a questo progetto che la gratifica molto.

La donna diventa nota al grande pubblico televisivo, quando prende parte a Uomini e Donne come dama del trono over.

Partecipa a una prima edizione, per poi mollare in quanto non si sente a suo agio di fronte alle telecamere.

Dopo qualche tempo si forza e da allora la sua esperienza nel dating show è andata avanti spedita.

Nel corso dell’avventura a Canale 5, ha frequentato cavalieri come Jean Pierre, Biagio Di Maro, Germano Avolio, Stefano e Giancarlo.

Vita privata e curiosità

Proprio con Giancarlo, la donna ha portato avanti una lunga frequentazione, che l’ha coinvolta parecchio.

In questo contesto rientrano le accuse di Gianni Sperti, che ha incolpato Aurora di essersi messa d’accordo con il cavaliere e di star prendendo in giro la redazione.

E non è tutto, perché, sempre all’interno del dating show, Aurora ha denunciato pubblicamente una truffa ai suoi danni, architettata da Giordano Martelli.

In base a quanto dichiarato dalla donna, l’uomo le avrebbe chiesto un prestito di 100 euro per poi non volerle restituire più il danaro e addirittura minacciarla.

In alcune interviste, la dama ha confessato di un dolorosissimo momento vissuto nel suo passato. Si tratta della terribile perdita di suo padre, scomparso prematuramente.