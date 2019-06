Aurora Ramazzotti sgridata dal patrigno: Tomaso Trussardi ‘la rimprovera’ davanti a tutti

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha fatto quello che fanno tanti ragazzi della sua età. Il marito della mamma è intervenuto

Aurora Ramazzotti è un vero e proprio mix di bellezze: figlia di Eros Ramazzotti ( cantautore italiano ) e di Michelle Hunziker ( conduttrice italiana ), è uno dei personaggi più conosciuti e più apprezzati dei social per la sua ironia e non solo.

La ragazza è una delle rare personalità nel mondo del gossip che è bella ma balla: adora ridere, scherzare, ma anche mostrare la sua bellezza ( statuaria come la madre Michelle ) e le sue foto con l’amatissimo Goffredo.

Aurora Ramazzotti va a Mykonos con il fidanzato Goffredo per una vacanza

I due stanno insieme già da un po’ e si sono concessi un po’ di relax a Mykonos, una delle isole più vive e mondane della Grecia, in compagnia di un fotografo fantasma che, probabilmente, non vedremo mai. Ah, forse è l’autoscatto a tempo!

E, comunque sia, Aurora ha pubblicato su Instagram, che si potrebbe dire il suo network preferito, un altro piccante scatto con il suo fidanzato Goffredo, che li ritrae avvinghiati e in un momento di intensa complicità e, si può dire, passione giovanile.

Il duro rimprovero di Tomaso Trussardi verso la figliastra Aurora Ramazzotti

Non è mancato il commento di “papà” (patrigno) Tomaso, che ha prontamente scritto sotto il post della figliastra Aurora:

“Ma basta! Copritevi!”

Niente di eccezionale, ovviamente, ma è doveroso ricordare che Aurora è riuscita a “tenergli testa” in maniera esilarante, rispondendo con la solita ironia che la contraddistingue sui social e nella vita vera:

“Fa caldo!”

Ha poi aggiunto varie faccine sorridenti per condire il tutto. Insomma, pare proprio che Aurora non abbia preso il tutto come un rimprovero, ma più come un consiglio “paterno“. Ci auguriamo che tra Aurora e il marito di sua mamma Michelle possa andare tutto a gonfie vele!