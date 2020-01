Le analisi del sangue svelano il problema di salute, Aurora Ramazzotti svela tutto sui social

Aurora Ramazzotti ha stupito tutti i suoi fan rivelando via social un problema di salute di cui non ha mai voluto parlare, ecco cosa ha dichiarato

La figlia di Michelle Hunziker incanta spesso i suoi fan con le sue foto ed i suoi racconti, stavolta ha deciso di svelare un problema scoperto solo un anno fa e di cui nessuno sapeva nulla. Ecco le rivelazioni di Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti bella e simpatica sui social ed in tv

Fa passi da gigante di giorno in giorno la bella figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ed è ormai amatissima e molto seguita sui social.

La ragazza, classe 1996, ha ereditato da mamma e papà un mix di bellezza e spigliatezza davanti alla telecamera che l’ha già resa molto amata durante le sue prime apparizioni tv.

Aurora infatti ha condotto X-Factor Daily anche se ha raccontato che tempo prima si era iscritta ai provini all’insaputa dei genitori per partecipare come concorrente in quanto ama cantare.

La 24enne da più piccola ha sofferto per i confronti fatti dalla stampa tra lei e la bellissima madre ma crescendo la ragazza ha imparato a farsi scivolare i commenti senza dar loro importanza come dichiarò tempo fa a Grazia.

Grazie anche all’amore con il suo fidanzato Goffredo Cerza, Aurora è molto felice e ciò traspare dalle molte foto che posta sui suoi social, in testa Instagram.

L’annuncio del problema che la affligge

Nelle ultime ore però la bella Aurora ha lasciato i suoi fans senza parole postando una Storia su Instagram che nessuno si aspettava.

La ragazza come d’abitudine stava conversando con i suoi molti followers che rivolgono domande e commenti.

Per rispondere ad una follower la Ramazzotti ha svelato di aver scoperto un anno fa tramite analisi di avere un fastidioso problema di intolleranze alimentari.

Tali intolleranze come riporta viagginews riguardano alcuni tipi di alimenti ovvero latte, glutine e uova:

“Ho scoperto un anno fa di avere queste intolleranze dopo aver fatto tanti esami in seguito ad un consistente problema di acne”

Aurora Ramazzotti ha comunque vitato di dilungarsi in quanto tale problema necessita sempre di una diagnosi medica ma ha voluto comunque mettere a conoscenza i suoi fan del suo problema.

Moltissimi i commenti per lei di solidarietà e affetto.