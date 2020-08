Aurora Ramazzotti pulisce i vetri: ‘Mi sanguinano gli occhi’, un dettaglio non passa inosservato

Aurora Ramazzotti pulisce i vetri: ‘Mi sanguinano gli occhi’, un dettaglio non...

Aurora Ramazzotti si dà alle pulizie domestiche dopo le vacanze: il commento al vetriolo di un utente non passa inosservato

L’estate sta per terminare e dopo essersi goduta le sue vacanze, Aurora Ramazzotti ha fatto ritorno nella sua città. Si sa il rientro è sempre duro soprattutto perché bisogna ritornare alla vita di tutti i giorni, comprese le pulizie domestiche.

Aurora Ramazzotti vittima di body shaming

In questi giorni, la figlia di Eros e Michelle Hunziker è stata protagonista delle riviste di gossip. Di recente, infatti, è apparsa sulla copertina del settimanale Gente uno scatto della figlia di Francesco Totti, Chanel, che ha indignato il popolo del web e non solo. Ilary Blasi ha espresso tutta la sua amarezza per la scelta di pubblicare il lato B di sua figlia di soli 13 anni. La vicenda ha riacceso un tristo ricordo nella mente di Aurora, che ancora oggi, paga le conseguenze di quell’insensato paragone alla mamma:

” (…) Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso”

La figlia del noto cantante ha trascorso le sue vacanze estive in Spagna, con lei oltre il fidanzato anche l’insperabile amica Sara Daniele, figlia del compianto cantante napoletano.

Come sempre, aggiorna i suoi follower sulla sua quotidianità. Questa volta ha scelto di condividere un importante momento della giornata: le pulizie domestiche.

Il commento al vetriolo di un utente

Al ritorno dalle vacanze, Aurora Ramazzotti si è data alle pulizie della casa e si è divertita a realizzare un video sul da farsi.

Tuttavia mentre è intenta a pulire lo specchio del bagno un dettaglio non passa inosservato e una follower glielo fa notare: