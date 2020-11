Aurora Ramazzotti, la malattia peggiora: ‘Oggi non sto bene’

Aurora Ramazzotti, positiva al virus, preoccupa i fan con la sua ultima stories sui social. Le condizioni della figlia di Michelle Hunziker, in peggioramento.

Solo poche ore fa la figlia di Eros Ramazzotti ha annunciato di essere positiva al Covid insieme al suo compagno Goffredo. Il messaggio di Aurora sui social sulle sue attuali condizioni preoccupa i followers.

Nel corso del collegamento della trasmissione di Tv8 ‘Ogni Mattina’, Aurora Ramazzotti ha rivelato di essere risultata positiva insieme al suo fidanzato al Covid.

Entrambi attualmente stanno trascorrendo la convalescenza e quarantena presso la loro abitazione.

Dopo diversi giorni di assenza dai social, dove ama condividere la sua quotidianità privata e professionale, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto rompere il silenzio, rivelando la verità sul suo stato.

Aurora, il messaggio su Instagram

Dall’annuncio in diretta Tv a ‘Ogni mattina’, la giovane speaker di Rado 105, ha rivelato di aver sviluppato i sintomi della malattia, i quali pare stiano peggiorando rispetto alla fase iniziale.

Dati i tanti messaggi di preoccupazione in Direct ricevuti dai fan, che cercavano di capire se stesse bene o meno, Aurora Ramazzotti ha voluto rispondere a tutti loro attraverso una Stories.

La figlia del celebre artista romano ha voluto ringraziare in primis tutti i suoi fan per la vicinanza, promettendo di ritornare non appena starà meglio.

Le condizioni della speaker: ‘Ieri stavo meglio, oggi un pò meno’

Dopo i ringraziamenti, la Ramazzotti si è concentrata sul suo stato di salute rivelando di stare peggio rispetto ai giorni precedenti, essendo il Covid un virus che ‘cambia ogni giorno’.

Però sottolinea fiduciosa che per fortuna i suoi ‘polmoni per ora stanno bene’.

Poi conclude augurandosi di poter tornare ad essere attiva come prima sul suo canale social e riprendere un conto in sospeso con i suoi follower, ovvero una salutare sessione di allenamento insieme.