Aurora Ramazzotti e il dramma delle minacce: ‘Volevano sfregiarmi con l’acido’

Aurora Ramazzotti è la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, I due infatti si sono conosciuti da giovanissimi e si sono innamorati a prima vista. Dalla loro unione è nata la bellissima Aurora che oggi è una donna in carriera.

La bellissima figlia di Michelle e Eros si è raccontata in un intervista al settimanale Oggi, a 360°.La giovane infatti ha parlato di un periodo particolare della sua vita, che ha dato una svolta e un cambiamento alla sua vita. Parliamo appunto dell’amore, dello sport e di alcune minacce ricevuto da parte di persone ignote.

A quanto pare infatti Michelle Hunziker circa qualche anno fa ha ricevuto un email di minacce da parte di ignoti. La destinataria della mail però in questo caso era proprio la piccola Aurora. La mail infatti avrebbe minacciato senza mezzi termini la famiglia della Hunziker. Da quel giorno Aurora ha deciso finalmente di dare una svolta alla sua vita. Ha iniziato per prima cosa dallo sport, dedicandosi con anima e corpo all’attività sportiva, proprio lei che si è sempre detta divanista cronica. Eppure Aurora ha cambiato le sue abitudine, riuscendo a trovare la serenità con il suo corpo.

Lo sport l’ha aiutata ad essere più sicura, ma le minacce le hanno dato una forte scossa:

” …Ma le minacce mi hanno dato una scossa, ho dovuto reinventarmi un’esistenza e questo mi ha fatto scoprire lo sport».

Aurora rapporto difficile con il suo corpo

A quanto pare però la bella Aurora non ha sempre passato una vita semplice. La giovane infatti durante l’intervista parla anche di un’adolescenza che non le ha dato tregua. La sua è una mamma famosa e spesso e volentieri si sentiva paragonata alla mamma per la sua bellezza:

“ Lei è una donna bellissima e io la amo pazzamente, non capivo perché dovevano forzare le cose e creare un confronto che tra noi non esiste… La dittatura della bellezza esiste solo in Italia dove le ragazze per essere considerate devono essere cloni delle showgirl. Sono più sicura, un po’ perché sono più grande, un po’ perché mi sento meglio fisicamente e ricevo molti elogi oltre ai soliti insulti”

In effetti, omologarsi per sentirsi belle non è una soluzione e non dev’essere un messaggio per le nuove generazioni. In questo Aurora è un vero esempio.