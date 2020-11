Aurora Ramazzotti sta male. La verità sulla malattia in diretta: ‘Così ho capito che era lui’

Aurora Ramazzotti sta male. La verità sulla malattia in diretta: ‘Così ho...

La figlia di Eros e Michelle ha svelato la malattia. I fan preoccupati reagiscono immediatamente, vogliono spiegazioni dalla ragazza.

L’annuncio ufficiale è arrivato poche ore fa a Tv8, dove la figlia di Michelle lavora come inviata.

Aurora Ramazzotti preoccupa i fan con alcuni scatti in cui è evidente che è malata.

Conosciamo tutti Aurora Ramazzotti, l’amatissima figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker.

La giovane è molto seguita sui social, specialmente su Instagram, dove vanta un seguito di 2 milioni di followers circa. La ragazza condivide sempre video e scatti di vita quotidiana, dai quali trapelano tutta la sua simpatia e il suo senso dell’umorismo.

Aurora Ramazzotti è una vera e propria forza della natura, proprio come la mamma Michelle, in grado di trasmettere solarità e positività.

Alcuni scatti recenti, però, non la mostrano in gran forma e hanno fatto preoccupare i suoi fan più affezionati.

La ragazza sta male? Le foto incriminate

Nei giorni scorsi Aurora ha postato alcune storie nelle quali rivela di essere malata.

La giovane pare si senta senza energie, ma non è chiaro a cosa sia dovuta questa condizione negativa. Non è neppure palese se si tratti di un malessere fisico o unicamente psicologico.

Il malessere della donna è palese a tutti e per questo il suo pubblico ha voluto tranquillizzarla con messaggi calorosi di affetto. La Ramazzotti è al centro dell’attenzione della sua famiglia e del fidanzato Goffredo Cerza, che le stanno accanto anche in questo periodo negativo.

Aurora ha ufficialmente rivelato stamattina a Ogni Mattina, il programma che la vede in veste di inviata, di essere stata contagiata:

“Non mi sento molto bene. Adesso sono in autoisolamento. SONO CONTAGIATA quindi non riuscirò a raggiungervi”.

La ragazza non ha fortissimi sintomi, almeno per ora, ma racconta come ha fatto a capire di essere stata contagiata:

“Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no”.

La ragazza quindi ha agito preventivamente: prima di sapere della sua positività, lei e il suo fidanzato si sono autoisolati.