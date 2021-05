La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è stata tradita: scopriamo cosa ha detto.

Da ben 4 anni, la figlia di Eros Ramazzotti è fidanzata con un ragazzo romano e studente di ingegneria a Londra, di nome Goffredo Cerza.

Lui è un grande viaggiatore, infatti proprio nella capitale britannica ha conosciuto la sua dolce metà.

I due si sono conosciuti a gennaio nel 2017 grazie a un’amica in comune: Sara Daniele.

Aurora l’ha subito presentato ai suoi genitori, Michelle Hunziker l’ha approvato immediatamente, nonostante il terzo grado che ha fatto a sua figlia.

Tra la Ramazzotti e il suo fidanzato non c’è stato un colpo di fulmine, era attratta fisicamente ma non pensava minimamente che ci potesse essere una storia.

Per tre anni i due hanno vissuto il loro amore a distanza, ma dopo la laurea a luglio 2019 sono andati subito a convivere insieme a Milano.

Hanno anche passato la quarantena a casa di Trussardi-Hunziker, insieme alla loro amica Sara Daniele.

Ovviamente i litigi non mancano mai, ma nonostante delle piccole incomprensioni la loro love story sta andando tutto a gonfie vele.

Delle storie sentimentali passate di Aurora non sappiamo molto, ma sappiamo che è stata fidanzata con Edoardo Gori, il nipote di Giorgio Gori, ex patron di Magnolia e sindaco di Bergamo, nonché marito di Cristina Parodi.

Ma oggi la Ramazzotti è ritornata a parlare delle sue ex relazioni.

Una sua fan le ha chiesto:

E lei in maniera molto schietta ha risposto:

“Una volta l’ho fatto ma ero piccola e non lo conto nemmeno, tendenzialmente non lo so perché non mi è mai capitato di beccarlo durante la relazione, lo dirò se lo scoprirò, speriamo di no.”