Aurora Ramazzotti con l’amica ‘Ha tamponato con l’auto’: la figlia di Michelle Hunziker rivela tutto

Aurora Ramazzotti ha raccontato tutto sui social. Stamane, in compagnia dell’amica Sara, ha voluto raccontare cosa le è successo

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è molto attiva sui social ed è per questo che spesso e volentieri racconta la sua quotidianità ai fan. Questa mattina voleva tanto dedicare del tempo all’attività fisica.

Aurora ha cercato di coinvolgere anche la sua amica Sara nell’allenamento, e non è la prima volta che lo fa. Mentre però la prima volta si concluse con le ginocchia della figlia del grande artista napoletano sbucciate, stavolta c’è andata l’auto di mezzo.

Aurora Ramazzotti, tamponamento con l’auto per l’amica Sara

Nelle sue storie, Aurora Ramazzotti ormai racconta davvero di tutto: dalle finte gravidanze che circolano sul web, alle cose che accadono nella sua vita e in quella delle persone a lei vicine. In una delle ultime storie caricate, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha raccontato l’ultima peripezia capitata alla figlia del grande Pino Daniele, Sara.

La ragazza, che aveva deciso di andare di nuovo a correre con lei, ha raccontato al cellulare di aver fatto un piccolo tamponamento con un’auto ma di aver avuto proprio lei la peggio.

Aurora racconta Sara Daniele: Dopo l’incidente alle ginocchia, il tamponamento

E’ chiaro che Sara non è molto fortunata: ogni volta che prova a fare attività fisica succede qualcosa di brutto, quantomeno spiacevole. Niente di serio, ma un tamponamento è pur sempre una scocciatura. Di certo l’assicurazione si occuperà di tutto.

Aurora Ramazzotti avrà voluto riprendere tutto per prendere in giro l’amica e la sua nuvoletta di Fantozzi che la perseguita ogni volta che prova a prendersi cura del suo corpo con un po’ di sana attività fisica. La figlia di Eros, postando i suoi esercizi fisici e l’attività fisica quotidiana, è da esempio a molte ragazze che non amano il proprio corpo per i chili di troppo o per la poca resistenza fisica: con il giusto impegno e seguendo il suo consiglio, potremmo tutte diventare belle come lei!