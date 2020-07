‘Lo ha messo nelle chi**pe’ Aurora Ramazzotti imbarazza mamma Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti impazzisce e lo incastra tra le natiche, lato B da urlo per la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti

Aurora Ramazzotti torna a far parlare di sé sul web per un episodio che si è verificato nei giorni scorsi. La figlia di Eros Ramazzotti era in compagnia della madre in barca quando è accaduto un avvenimento che ha sconvolto i fan.

La giovane Aurora è letteralmente impazzita e lo ha incastrato tra le natiche, sotto gli occhi increduli di Michelle Hunziker, che ha ripreso tutto e lo ha mostrato sui social. Il lato B da urlo di aurora non è passato inosservato…

Il gesto di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e la madre Michelle Hunziker si sono concesse un po’ di relax in Liguria, nella località di Varigotti tanto amata dalla conduttrice di Striscia la Notizia. Con Michelle c’erano il marito Tomaso Trussardi e le loro due figlie, mentre con Aurora c’era l’inseparabile fidanzato Goffredo Cerza.

Dopo una giornata a godersi il sole sulla spiaggia, hanno deciso di trascorrere qualche ora in barca a vela lungo le coste liguri. Proprio qui si è verificato l’accadimento che ha sconvolto i fan della famiglia.

Aurora, infatti, in un momento di goliardia, ha deciso di fare uno scherzo a sua madre, incastrando letteralmente uno dei flaconcini, che la conduttrice sponsorizza, tra le natiche.

Il lato B da urlo

Il gesto ha scatenato l’ilarità da parte di Michelle Hunziker, ma i follower non hanno potuto far a meno che focalizzarsi sul lato B della figlia, più in forma che mai.

La giovane ragazza, ora protagonista del nuovo programma dal titolo “Ogni Mattina”, in onda su TV8 con la conduzione di Adriana Volpe e Alessio Viola, è infatti un’amante del running.

Il fondoschiena da applausi ha fatto incetta di complimenti positivi sul web.