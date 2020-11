Aurora Ramazzotti presto mamma, Michelle confessa: ‘Non ci sarà gravidanza doppia’

Michelle confessa: ‘Mi diceva non ci sperare’. Ora per la figlia di Eros Ramazzotti le cose sono cambiate.

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è incinta? A pensarlo in molti che non attendono altro che la giovane compia questo passo.

Dopo anni di fidanzamento con Goffredo, Aurora potrebbe essersi decisa a compiere questo passo importantissimo.

Le parole di Michelle accendono la speranza dei fan

Nel corso dell’ultimo appuntamento di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5, la presentatrice ha intervistato Michelle Hunziker.

La bellissima conduttrice è impegnata con il nuovo progetto di All together now, che sarà una vera e propria sfida per la moglie di Tomaso Trussardi.

In occasione della chiacchierata, la Hunziker si è sbilanciata anche su alcuni retroscena della sua vita privata, che riguardano in particolare la figlia Aurora Ramazzotti.

Le frasi pronunciate da Michelle hanno attirato l’attenzione dei fan, che hanno riportato immediatamente la giovane Aurora al centro del ciclone mediatico.

Aurora Ramazzotti incinta? “Sembra che sia così…”

In base alle parole della Hunziker, pare che la donna non veda l’ora di poter diventare nonna:

“Aurora all’inizio mi diceva ‘non ci sperare’, ma adesso non mi sembra che sia cosi …”

Le parole pronunciate da Michelle hanno fatto ben sperare i fan della famiglia, che nelle ultime ore sono arrivati a supporre che Aurora possa essere incinta.

“Spero succeda al più presto, non appena lei e Goffredo si sistemeranno anche dal punto di vista economico, io di certo darei loro una grossa mano, farei di certo del mio meglio.”

La Hunziker, però, ha voluto sottolineare come sia esclusa la possibilità di una gravidanza doppia.

Tempo fa Michelle è finita al centro dell’attenzione mediatica, per aver dichiarato di sperare di rimanere incinta contemporaneamente alla figlia Aurora. Adesso, però, pare voglia escludere completamente questa possibilità.

Chissà se la giovane Aurora deciderà di compiere presto quest’importantissimo passo assieme a Goffredo, con il quale è impegnata ormai da molti anni.