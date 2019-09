Aurora Ramazzotti ‘Ha fatto I bisogni in auto’: Michelle Hunziker alle prese con la cacca di Saba

Brutta avventura per la bellissima Michelle Hunziker conduttrice televisiva di All Together Now, costretta a chiamare sua figlia Aurora

La bellissima Michelle Hunziker si è trovata di nuovo protagonista di una spiacevole disavventura, questa volta però a causa di qualcun’altro.

Michelle Hunziker disavventura in macchina

La bellissima Michelle Hunziker è sempre pronta a condividere le sue giornate con i followers e a quanto pare anche stavolta non ha perso tempo. La bella bionda e conduttrice di All Together Now, pare infatti abbia postato una foto sui social insieme a quella che lei definisce sua ” nipote“. La nipote in questione non è altro che la gatta di sua figlia Aurora, avuta da Eros Ramazzotti. La bella conduttrice, è molto attiva sui social e pare infatti che abbia condiviso il suo piccolo dramma con i followers.

Michelle Huniker costretta a chiamare Aurora

La giovane Aurora ha un bellissimo rapporto con la mamma Michelle, le due infatti non sembrano affatto mamma e figlia. Un rapporto unico il loro quasi da invidia. Le due sembrano infatti amiche unite, e spesso e volentieri sui social non fanno altro che mostrarsi amore reciproco. Ma questa volta non è stata una foto che ha pubblicato Michelle a far commuovere il web, bensì una la piccola disavventura che ha visto protagonista la bellissima gatta di Aurora. Ed è proprio Saba il protagonista della vicenda appena accaduta a Michelle Hunziker.

A raccontare il tutto è proprio la figlia di Michelle, Aurora nelle sue Instagram Stories. La bella Aurora aveva affidato il gatto alla madre per il weekend, ma a quanto pare le cose non sono andate nei migliori dei modi.

Il piccolo gatto, una volta in macchina, ha incominciato a soffrire il viaggio sganciando senza preavviso i suoi bisogni. Un problema che le ha visto nettamente in difficoltà la bella conduttrice