Aurora Ramazzotti “Mi faceva sempre i ciucciotti”: l’imbarazzante rivelazione della figlia di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti racconta un episodio imbarazzante di quando era piccola: ecco cosa ha detto la figlia di Michelle e Eros sui social

Aurora Ramazzotti è moto attiva sui social e non manca mai di interagire con il suo pubblico virtuale. Poche ore fa, ha raccontato un episodio piuttosto imbarazzate della sua infanzia, ecco cosa ha detto.

Il racconto di Aurora sui social

Classe 1996, Aurora Ramazzotti è nota al pubblico per essere la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Grazie alla sua bellezza e al suo talento è entrata nel mondo dello spettacolo giovanissima e ha dimostrato di avere gradi doti in veste di conduttrice. Una delle web influencer più seguire nel nostro Paese con più di un milione di follower.

Aurora non manca mai di condividere la sua vita con i suoi numerosi fa. La figlia della showgirl e del cantante ha utilizzato i social per raccontare un episodio di quando era molto piccola, che ha lasciato i follower senza parole.

Le parole della figlia di Michelle e Eros

Aurora Ramazzotti ha raccontato un episodio di quando era piccola. Un’abitudine di mamma Michelle che ha causato non poco imbarazzo alla figlia del cantante.

“Quando ero piccola la mamma mi faceva sempre i ciucciotti e io piangevo perché mi vergognavo. Cosa darei per farmeli fare adesso! Sono negata”

Quanto raccontato dalla giovane influencer ha scatenato i commenti dei follower. Molti hanno evidenziato che ha sbagliato il termine: “ciucciotti”, che in molti hanno scambiato per “succhiotti” (i segni che si lasciano con la bocca sul collo). Aurora Ramazzotti ha immediatamente rimediato alla gaffe social affermando che intendeva fare riferimento ai piccoli chignon fatti con i capelli : “Ovviamente intendevo quella sottospecie di chignon disordinati che ho in testa!”.

Insomma, la figlia di Michelle e Eros ha confessato che non è riesce a farsi i chignon da sola.