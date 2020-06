Aurora Ramazzotti stupisce con il MICRO costume: fisico meglio di mamma Michelle

Aurora Ramazzotti sfoggia un fisico perfetto in bikini striminzito: lo scatto in barca manda in tilt la rete.

E’ un periodo particolarmente positivo per la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Presto la vedremo in tv nelle vesti di inviata del nuovo programma condotto da Adriana Volpe, Ogni Mattina. Dunque, Aurora si sta godendo questi giorni di riposo in compagnia della madre Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, le sorelle Celeste e Sole e il fidanzato Goffredo Cerza. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una serie di scatti e stories che hanno mandato in tilt la rete: indossa un costume striminzito che lascia ben poco all’immaginazione.

Aurora Ramazzotti: la nuova avventura in tv

Classe 1996, Aurora Ramazzotti ha sin da subito dimostrato di avere grande talento, proprio come i suoi genitori. Dopo diverse esperienze televisive, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è pronta ad approdare in tv nel nuovo programma di Adriana Volpe, Ogni Mattina. Questa bellissima notizia è stata diffusa su Instagram e, in merito, la giovane ha affermato:

Ciao ragazzi volevo comunicarvi che fra qualche giorno su TV 8 partirà un nuovo programma che si chiama Ogni Mattina. Si affronteranno tante tematiche. È un programma di intrattenimento, di attualità, di informazione. Insomma, c’è un po’ di tutto e sono molto contenta di poter far parte della squadra.

In questi giorni, si gode il suo meritato relax insieme alla sua famiglia e uno dei suoi ultimi scatti ha infiammato il web.

Lo scatto in costume incanta i seguaci

Nelle ultime ore, Aurora Ramazzotti ha condiviso un nuovo scatto che la ritrae in barca con indosso un costume celeste che mette ben in evidenza il suo fisico mozzafiato:

