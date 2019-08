Aurora Ramazzotti perde le staffe ‘Faccio un casino’: la figlia di Michelle Hunziker bloccata in aeroporto

Michelle Hunziker ha una famiglia bellissima e allargata. La conduttrice ha 3 figlie e Aurora Ramazzotti è la maggiore. La ragazza in vacanza ha avuto un’emergenza

La bella primogenita di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti ha fatto preoccupare i fan. La ragazza, pochi minuti fa ha raccontato la sua piccola disavventura in aeroporto. La ragazza, infatti, ha dovuto far fronte ad un’emergenza in vacanza prendendo un volo last minuti che si è rivelato problematico.

Aurora Ramazzotti in difficoltà in aeroporto

La figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, non ha potuto fare a meno di sfogarsi con i fan su quanto accaduto in aeroporto poche ore fa. Per un’emergenza, che la ragazza non ha specificato, ha dovuto abbandonare di punto in bianco la vacanza con gli amici per tornare in Italia. Ovviamente, non essendo un viaggio programmato, Aurora ha dovuto comprare uno di quei voli dell’ultimo minuto che non specificano un piccolo ma gravoso particolare: la possibilità di non trovare posto a bordo.

La primogenita della conduttrice si è così ritrovata nei pasticci per l’ennesima volta. Con gli aerei non ha molta fortuna. Adesso però rischia di non trovare in tempo un volto per ritornare in Italia.

Aurora ‘Faccio un casino’

La figlia di Eros Ramzzotti ha esordito, in un’altra storia divertente, dicendo che oltre il disagio c’era anche un eccessivo caldo, niente aria condizionata. Per refrigerarsi e stare meglio, Aurora Ramzzzotti ha approfittato di un frigo per l’acqua. Si è appoggiata sopra e ha detto ironicamente, dopo tutto lo stress subito:

‘Se qualcuno dice qualcosa faccio un casino’

Insomma, il caratterino l’ha sicuramente ereditato da mamma Michelle. La conduttrice non è polemica ma è sicuramente un tipetto duro che sa farsi valere nelle occasioni che lo richiedono. Speriamo che Aurora riesca a risolvere il pasticcio creato dall’acquisto last minute.