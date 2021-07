Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, come si sono conosciute: “Grazie a un...

L’amicizia tra Aurora Ramazzotti e Sara Daniele dura ormai da dodici anni ed ora sono proprio come due sorelle. La figlia di Michelle ed Eros ha rivelato come si sono conosciute.

Le due ormai sono come sorelle, non possono stare senza l’altra.

Non tutti sanno che si sono conosciute per via di un errore: tutti i dettagli.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele: come si sono conosciute

Oltre ad essere figlie d’arte sono amiche ormai da anni, anzi sorelle per scelta.

La loro amicizia è davvero speciale, infatti Aurora ha voluto raccontare com’è nato il loro legame, in una recente intervista al Corriere della Sera.

Le due si sono conosciute in modo davvero bizzarro, Aurora ha spiegato che in quel periodo su Facebook c’erano tantissimi profilo fake:

“Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Me la passa e lei entusiasta dice: ‘Ciao Auri! Come stai?’ come se ci conoscessimo benissimo.”

Ha aggiunto:

“Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso”.

Da quel momento, non si sono mai più lasciate:

“Quando vuole bene a una persona è una certezza. E ha la capacità di non dare troppa importanza alle cose che non l’hanno: le ho sempre invidiato la leggerezza”.

Le due si vogliono davvero bene e ogni giorno se lo dimostrano.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele: un’amicizia davvero speciale

In passato Sara ha anche parlato di Aurora, raccontando:

“È un’anima pura, è più di un’anima gemella: ci siamo scelte come sorelle.”

Ha inoltre svelato che anche in uno dei periodi più difficile, la Ramazzotti c’è sempre stata e lei le sarà per sempre riconoscente.

Vicine anche, e forse soprattutto, nei momenti più difficili sono cresciute insieme facendosi forza, come per la scomparsa improvvisa di Pino Daniele, suo padre.

