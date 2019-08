Aurora Ramazzotti terrorizzata, interrompe bruscamente la diretta: paura per la figlia di Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti stava in vacanza con il suo ragazzo quando ha fatto una diretta su Istagram. L’incursione di un animale ha rovinato i suoi piani

La figlia di Michelle Hunziker ha avuto molta paura. Chiunque ne avrebbe avuto nei suoi panni. La ragazza, infatti, è stata presa alla sprovvista da un animale che ha le è passato sulla testa proprio mentre faceva la storia su Instagram. Vediamo nel dettaglio cosa è successo

Aurora Ramazzotti e l’irruzione di uno spaventoso volatile

Sfinge del Galio. Se questo nome non vi dice nulla, è perché non avete controllato le stories di Instagram di Aurora Ramazzotti, il cui profilo è ormai diventato un corollario di episodi divertenti che la vedono assieme al suo fidanzato Goffredo Cerza. Pare, infatti, che Aurora e Goffredo si stessero godendo una bella giornata di sole sdraiati sulla spiaggia, quando Goffredo ha fatto uno scatto fulmineo e rapido, cercando di proteggersi quanto più possibile, dall’avvento di un “nemico mortale“: la Sfinge del Galio, un uccello davvero molto particolare che Goffredo aveva visto planare verso di lui.

Aurora è, naturalmente e come è abituale per il suo modo di fare, scoppiata a ridere in barba allo spavento del suo fidanzato: d’altronde, chi non sarebbe letteralmente terrorizzato dall’atterraggio di una Sfinge del Galio?

A ben vederla, non sembra neanche un uccello. Eppure, Aurora Ramazzotti non si è scomposta, ma anzi, si è continuata a godere la giornata assaporando quasi quel momento di puro divertimento regalato dal suo bel Goffredo.

Aurora è divertente quanto la mamma Michelle Hunziker

Aurora, d’altronde, è la degna figlia di sua madre: divertente, carismatica, piena di vita. Possiamo decisamente dire che Goffredo sia stato molto fortunato a scegliere una ragazza così impulsivamente ironica, che rende divertente ogni situazione.

Tra l’altro, questi momenti sono stati anche gentilmente concessi anche ai followers di Aurora, che si sono fatti grasse risate attorno al povero Goffredo malcapitato. Insomma, è stata proprio una reazione singolare la sua, che decisamente nessuno si sarebbe aspettato dal fidanzato di Aurora Ramazzotti, ma che ha regalato un sacco di risate a molti.