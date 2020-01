Il seno fuoriesce dal costume bucato, Aurora Ramazzotti mostra il lato più piccante sui social

Aurora Ramazzotti mostra il suo lato piccante: la bellissima figlia di Michelle Hunziker mette in evidenza il seno che fuoriesce dal foro del suo costume

La bellissima figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti è tornata di nuovo sulla bocca del gossip, questa volta per una foto bollente pubblicata sui social.

Aurora, il costume troppo stretto

La bellissima Aurora, figlia di Michelle e Eros Ramazzotti, ha fatto impazzire i fan sui social. Questa volta a portare scompiglio è stata una foto pubblicata dalla stessa Aurora sui social. Attualmente la giovanissima figlia di Michelle,si trova inseme al suo attuale ragazzo Goffredo, alle Maldive, dove si sta godendo il relax delle vacanze natalizie. La giovane infatti sembra essere spensierata e felice insieme al suo amore, ma non manca mai l’occasione di interagire con i suoi numerosissimi fan.

La bella Aurora infatti, nonostante la vacanza alle Maldive, ci tiene a rendere partecipi i suoi tantissimi fan sui social, come ha fatto qualche ora fa, in cui ha pubblicato una foto davvero bollente.

Aurora, la foto bollente manda in tilt i fan

La giovane Aurora infatti, come le altre giovani della sua età, è molto attiva sui social. La stessa infatti nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto che ha mandato in tilt i followers. Lo scatto in questione vedrebbe la figlia di Michelle, con un costume striminzito, dove mostra il suo fisico scolpito, grazie a diverse ore di allenamento al giorno. Dopo anni di duro lavoro in palestra, infatti, Aurora ha deciso di mostrare il suo bellissimo corpo, forse mostrando un po troppo, con un bikini veramente piccolo che non ha lasciato spazio all’immaginazione.

La foto infatti ha avuto un enorme successo sui social ma sopratutto approvazioni da parte di tantissimi fan della ragazza. La giovane infatti come si vede dalle foto, si fa immortalare nelle acque cristalline delle Maldive, con indosso un costume che ha lasciato a bocca aperta i fan.

La foto ha catturato l’attenzione non solo nei numerosi fan, ma anche dei media. Lo scatto infatti ha avuto molto successo, ricevendo oltre 38 mila likes, un numero niente male.