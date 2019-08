Aumento Iva, Matteo Salvini: “La manovra è pronta, nessuna sorpresa”

La crisi di Governo e l’aumento dell’Iva sono i temi principali di questi giorni. Ma Matteo Salvini conferma la manovra pronta e alcuna sorpresa. Vediamo i dettagli

C’è una crisi di Governo bella netta e un aumento Iva che sta bussando alla nostra porta. Ma Salvini replica e conferma che la manovra è pronta.

L’incontro di Matteo Salvini con FI e Fdl

In previsione delle nuove elezioni di ottobre e in attesa della riunione prevista per oggi, Matteo Salvini continua in suo giro in Italia tra sostenitori e contestatori.

Durante la settimana è previsto anche l’incontro con i possibili alleati di Fdl e Fi dopo un contatto con Giorgia Meloni. La riunione con gli esponenti dei due partiti si dovrebbe tenere proprio nella giornata di domani, ma non c’è solo questo punto in agenda ma anche “altro”

Per altro si potrebbe intendere un accordo pre elettorale con altri esponenti del centrodestra. La stessa Giorgia Meloni, infatti, aveva dichiarato di non voler alcun accordo a seguito delle elezioni ma prima – così da appianare bene tutto quanto e avere un piano preciso.

La manovra pronta che scaccia l’aumento Iva

Nel mentre Matteo Salvini conferma che la manovra sia già pronta da presentare, con una promessa di tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori. Non solo, perché prevede anche la pace fiscale con Equitalia e nessun aumento dell’aliquota con riduzione delle tasse sulla casa.

Un piano netto e ben definito che in questi giorni si concretizzerà, in vista dei vari incontri e delle riunioni per la crisi in atto.