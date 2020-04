Trascorrere il tempo in compagnia dei grandi classici della letteratura potrebbe essere un’idea, meglio ancora se i libri sono stati trasformati in audiolibri.

Grazie agli audiolibri si può ascoltare la narrazione di un libro mentre si fa qualcos’altro, ad esempio le pulizie di casa.

I classici da ascoltare

Gli audiolibri ti aiutano a risolvere un dilemma. Ti sarebbe sempre piaciuto leggere quel grande classico della letteratura ma non ne hai mai avuto il tempo? Grazie agli audiolibri, i libri da ascoltare, si può. Mettere su le cuffie e avviare il tasto play di un audiolibro ti permetterà di continuare a fare altre attività o, semplicemente, chiudere gli occhi e rilassarti.

Soprattutto in questo periodo di quarantena, gli audiolibri possono essere una bella scoperta per continuare a essere multitasking eppure arricchire la propria cultura.

Tre suggerimenti

Guerra e Pace

Scritto da Lev Tolstoj, si tratta di un libro sempre attuali che non deve mancare nella propria libreria e nel proprio bagaglio culturale. Se ascoltato in versione audiolibro, bisogna mettere in conto che la storia si divide in quattro tomi. L’ambientazione del racconto è nella Russia invasa da Napoleone, dal 1805 al 1812. In quegli anni, il popolo fece la rivoluzione contro i francesi. In particolare, viene affrontata la narrazione di due famiglie nobili russe le cui vicende si incrociano con quelle del clan corrotto dei Kuragin.

Orgoglio e pregiudizio

Scritto da Jane Austen questo capolavoro della letteratura inglese narra la storia di cinque sorelle e dei loro molteplici corteggiatori. Al lettore o, in questo caso, all’ascoltatore, vengono raccontati stralci della società inglese prima della rivoluzione industriale. Una storia che resta attuale.

La metamorfosi

Il capolavoro di Franz Kafka non ha tempo. La storia narrata è grottesca e, al tempo stesso, sconvolgente. Il protagonista è Gregor Samsa un commesso viaggiatore che, dalla sera alla mattina, diventa uno scarafaggio.