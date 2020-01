Tragedia a Loreto, dove il giovanissimo Mattia Perini è morto, travolto dal treno, mentre attraversava i binari. Il ragazzo indossava gli auricolari

La drammatica vicenda di Mattia Perini, 16enne ucciso da un treno in corsa, sotto gli occhi degli amici.

Travolto dal treno mentre attraversa i binari

Voleva tornare a casa, ma aveva paura di perdere il treno. Così, Mattia Perini, 16enne di Montecosaro, ha attraversato i binari per raggiungere il treno che lo avrebbe riportato a casa.

Come evidenzia anche Il Messaggero, Mattia non si è accorto che, mentre camminava sui binari, stava sopraggiungendo un Frecciargento: il 16enne aveva gli auricolari e non ha sentito il convoglio arrivare.

Il macchinista del treno ha provato ad attivare i freni per cercare di fermare la corsa del mezzo, ma non ci è riuscito. Quando si è accorto della presenza del ragazzo sui binari, era ormai troppo tardi.

Amici sotto choc

I pendolari presenti sulle banchine in attesa del treno hanno urlato per cercare di salvargli la vita, ma, per via delle cuffiette, Mattia non è riuscito a sentirli.

Erano le 14 di ieri, quando il ragazzo, uscito dall’Istituto Arberghiero, doveva fare rientro a casa dai genitori, con cui viveva a Montecosaro.

A casa non è mai arrivato, il Frecciargento Taranto-Milano lo ha travolto a 150 km l’ora. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo a Mattia Perini. Il treno si è fermato quasi un chilometro dopo. Sul posto sono giunti automedica ed eliambulanza, ma per il 16enne nulla è stato possibile fare.

I genitori di Mattia, non vedendolo rientrare, hanno provato a contattare la scuola, poi la drammatica notizia: Mattia è morto sotto gli occhi dei suoi compagni, che sono ancora sotto choc per quanto accaduto.

La salma del ragazzo resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa che venga effettuata l’autopsia, ma si esclude un gesto volontario.