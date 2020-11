Attentato terroristico dell’Isis all’Università di Kabul: 19 studenti uccisi e molti feriti

I combattenti si sono scagliati sugli studenti laureandi sparando all’impazzata per poi scontrarsi con la sicurezza che era a guardia della cerimonia, si legge su Ansa.it.

La Missione ONU in Afghanistan, UNAMA, ha severamente condannato l’attacco terroristico all’Università di Kabul:

Non ci può essere alcuna giustificazione per una violenza così terribile in un college.