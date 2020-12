Attentato Nuova Zelanda, il rapporto di 800 pagine: “I social hanno ispirato l’attentatore”

È un nuovo rapporto di 800 pagine che mette nero su bianco il fatto che l’attentato Nuova Zelanda sia stato ispirato dai social.

È emerso un nuovo rapporto che contiene circa 800 pagine e parla di come l’attentatore Terran sia stato in qualche modo ispirato da You Tube e Facebook per compiere il suo attentato.

Brenton Tarrant ha 29 anni ed è australiano ed era il marzo 2019 quando ha ucciso 51 persone e ne ha ferito 41 in due moschee differenti di Christchurch durante la preghiera del venerdì. Un attentato studiato nei minimi particolari e ripreso in diretta, come per voler simulare un “videogioco” mostrando tutto il suo odio e la sua ira nei confronti di povere persone – tra cui bambini – sconosciuti ed innocenti.

Il rapporto della Commissione Reale di Inchiesta – come riportato da Mashable – mette nero su bianco che i due social Youtube e Facebook abbiano giocato un ruolo determinate nella mente dell’assassino per arrivare a compiere questa strage.

Sempre secondo il rapporto You Tube sarebbe stato una fonte di grande ispirazione. Il Primo Ministro ha evidenziato:

“Un commentatore frequente sui siti di estrema destra e youtube è stata una fonte significativa di ispirazione e informazioni”

La reazione di You Tube

Una volta appreso quanto messo in evidenza dal rapporto, un portavoce di You Tube via mail ha confermato che sono tutti a lavoro per coprendere questo fatto e per combattere ogni tipo di odio sulla piattaforma.

Infatti dopo i fatti di marzo 2019 sono stati chiusi molti canali che sono stati citati nel rapporto, con una modifica all’algoritmo al fine che i video di odio a sfondo violento e razzista vengano eliminati visto che violano le politiche della piattaforma americana.