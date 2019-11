Attentato militari in Iraq, chi sono i cinque italiani feriti: le loro condizioni sono gravi

Il brutale attentato ai militari in Iraq ha colpito i nostri connazionali, e le loro condizioni sono gravi. Ma chi sono questi ragazzi?

L’attentato ai militari in Iraq ha fermato il cuore di tutti, essendo cinque dei connazionali italiani che fa un attimo tornare indietro nel tempo.

Cinque militari italiani colpiti

E’ accaduto nella mattinata di ieri, mentre la pattuglia Task Force 44 si trovava a sud di Erbil lungo la strada che porta verso il nord del Paese a Kurkuk.

Il Ministro della Difesa Guerini è intervenuto durante la messa in onda del Tg1 per chiarire le condizioni dei militari e dare dei dettagli aggiuntivi alla grave vicenda:

“sono stati colpiti da un ordigno rudimentale mentre rientravano da una missione di supporto alle autorità irachene”

Sottolinea che sono stati subito soccorsi sul posto, per poi essere portati presso il centro di Baghdad dove tutt’ora sono in cura:

“alcune lesioni sono gravi ma nessuno è in pericolo di vita. non ci sono evidenze che l’attacco fosse rivolto ai militari italiani”

Una fatalità che è costata però l’amputazione della gamba ad uno dei militari, come confermato dal generale Nicola Lanza de Cristoforis a RaiNews24.

I cinque militari erano a piedi e stavano appunto rientrando da una missione in supporto, colpiti improvvisamente da una esplosione. La mattina si era svolta con le forze di sicurezza irachene, la quale stanno addestrando.

Chi sono i cinque militari colpiti in Iraq?

AdnKronos ha riferito i cinque nomi degli italiani che sono stati colpiti durante l’esplosione. Si tratta di Marco Pisani, Andrea Quarto, Paolo Piseddu, Michele Tedesco ed Emanuele Lenza.

Due di loro appartengono al nono reggimento Col Moschin, mentre gli altri tre fanno parte del Gruppo Incursori Comsubin della Marina Militare Italiana.

Attualmente in cura, non sono in pericolo di vita anche se per uno di loro è stato necessaria l’amputazione della gamba.