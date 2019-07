Attentati in Sardegna, colpita la sede del Pd e un sindaco: la provincia di Nuoro trema

Attentati in Sardegna, colpita la sede del Pd e un sindaco: la...

Due attentati in Sardegna che fanno tremare la provincia di Nuoro, con un attacco alla sede del Pd e uno al sindaco. Cosa è successo?

Paura per due attentati in Sardegna nella provincia di Nuoro che ha visto come protagonisti la sede del Pd e l’auto del sindaco. Ecco tutti i dettagli.

L’attacco alla sede del Pd nella notte

Siamo a Dorgali dove nella notte una sede del Pd è stata presa di mira con un attentato. Gli investigatori – come si evince da Ansa – evidenziando che la sede di Via Lamarmora sarebbe stata fatta saltare con l’ausilio di una bombola del gas che ha provocato danni gravi e ingenti senza però colpire alcuna persona.

I Carabinieri, insieme a Polizia e Vigili del Fuoco stanno conducendo le indagini e rilievi per capire chi abbia svolto l’operazione durante la notte e la motivazione di base.

Il tutto è avvenuto alle ore due circa, con una violenta esplosione che ha sradicato l’ingresso dell’edificio e danneggiato un’auto parcheggiata davanti.

Attacco al Sindaco nel Nuorese

Un altro episodio che ha lasciato sconcertati è stato contro il Sindaco di Cardedu – località turistica dell’Ogliastra. Il mirino era Matteo Piras – lista civica – la quale è stata carbonizzata la sua Audi A4 verso le 3.20 di questa notte. Nonostante l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco il mezzo è andato completamente distrutto e il sindaco è sotto shock: