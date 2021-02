Attanasio e Iacovacci, conclusi i funerali di Stato. L’autopsia: “Uccisi in un conflitto a fuoco”

Attanasio e Iacovacci, conclusi i funerali di Stato. L’autopsia: “Uccisi in un...

L’ultimo saluto ai due italiani si è tenuto questa mattina presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma.

Presenti le più alte cariche dello Stato. A presenziare il cardinale Angelo De Donatis.

L’autopsia sul corpo di Iacovacci e Attanasio

L’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono rimasti uccisi in uno scontro a fuoco: non si è trattato quindi di un’esecuzione.

A rivelare la verità sulla tragica morte dei due italiani sono i primi risultati dell’autopsia disposta dalla Procura di Roma ed eseguita al Policlinico Gemelli.

L’ambasciatore ed il giovane carabiniere sarebbero stati colpiti da due proiettili ciascuno.

Come riferisce anche Tgcom24, i primi risultati dell’esame autoptico confermano l’ipotesi di un tentativo di sequestro finito male, che i ranger hanno fatto fallire, con il loro intervento.

L’ambasciatore Attanasio è stato raggiunto da due colpi all’addome. È morto un’ora dopo all’ospedale della missione Onu Monusco di Goma.

Il militare Vittorio Iacovacci, che è deceduto sul colpo, è stato colpito al fianco e, poi, al collo dove è stato da un kalashnikov.

Si attendono ora gli esami balistici per capire se i colpi mortali siano stati esplosi da una distanza ravvicinata o meno.

Funerali di Stato per i due italiani

Questa mattina sono stati celebrati i funerali dei due italiani presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma.

Le bare dell’ambasciatore italiano in Congo e del giovane carabiniere, avvolte nel Tricolore, sono state portate in spalla dai colleghi del militare.

Alla cerimonia, tra i familiari delle vittime, c’era la moglie dell’ambasciatore, Zakia Seddiki.

“Luca, Vittorio e Mustapha sono stati strappati da questo mondo da artigli di una violenza stupida e feroce”

ha sottolineato il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis, durante l’omelia.

L’appuntato Salvatore Di Giorgio ha recitato una preghiera in memoria del collega Vittorio Iacovacci. Il militare ha annunciato che a breve partirà per sostituire Iacovacci nella sua missione in Congo.

Funerale di Stato: omaggio a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Due uomini che hanno voluto dare il loro contributo per un mondo migliore.

Rispetto e raccoglimento. #Insieme pic.twitter.com/8ikBB7grC2 — Masset Christian (@chr_masset) February 25, 2021

“Omaggio a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Due uomini che hanno voluto dare il loro contributo per un mondo migliore. Rispetto e raccoglimento”

ha scritto in un tweet l’ambasciatore di Francia a Roma Christian Masset.