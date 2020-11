Attacco terroristico a Vienna: ucciso attentatore, diversi morti e feriti

​Sono stati sei, fino ad ora, i punti sotto attacco terroristico a Vienna. Uno degli attentatori è stato ucciso ma si teme che altri siano in fuga.

Il bilancio dei morti dell’attacco terroristico di Vienna, per il momento, è incerto. I feriti sono 15 di cui 7 gravi.

Un attacco coordinato

Un attentato terroristico sta tenendo sotto scacco la città di Vienna. Sono stati diversi gli attacchi coordinati da un commando, in sei punti della città. Il primo è avvenuto nei pressi della Sinagoga.

Il bilancio dei morti resta ancora incerto. I feriti sono 15, di cui 7 gravi. Uno degli attentatori è stato neutralizzato. Al momento, l’esercito è al lavoro per inviare uomini in città. L’obiettivo è quello di presidiare i posti sensibili.

Per il governatore Sebastian Kurz l’Austria non si farà intimidire da un attentato terroristico tanto disgustoso. Nel mentre, l’attentato è ancora in corso ed i terroristi sono pericolosi perché hanno armi pesanti. Gli altri attentatori si stanno ancora muovendo nella città.

Una città sotto scacco

Per il momento, tutti i mezzi pubblici sono stati fermati, non si può accedere al centro città. L’appello è quello di restare a casa. C’era molta gente in giro perché stasera era l’ultima sera libera prima del lockdown che sarebbe scattato a mezzanotte.

In città è partita una caccia all’uomo. Gli elicotteri della polizia stanno sorvolando Vienna, sin dai primi attimi di terrore. Tra i feriti ci sarebbe anche un poliziotto che è in gravi condizioni.

Sui social, per tutta la sera, si sono rincorse delle ricostruzioni dei fatti. Intanto, i capi di stato di molti paesi europei si sono sentiti in dovere di dire la loro. Lo ha fatto anche il premier Giuseppe Conte, attraverso un tweet di condanna verso gli atti terroristici di questa sera.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO