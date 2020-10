Hai un attacco di fame improvviso? Prepara queste 3 ricette veloci, sane e sfiziose

Cosa mangiare se hai un attacco di fame improvviso? Ecco 3 ricette sane, leggere e molto sfiziose da preparare in poco più di 5 minuti.

Spesso capita di essere improvvisamente assaliti da un senso di fame irrefrenabile tanto da mangiare qualunque cosa capita sotto mano.

Gli attacchi di fame improvvisa possono accadere per diverse motivazioni: fame emotiva, stress, dieta troppo restrittiva oppure deficit calorico eccessivo. Cosa mangiare in questi casi di veloce e saziante ma anche leggero, gustoso e sano?

Invece di abbuffarvi di qualunque cibo vi capita a tiro preparate velocemente una ricetta sana e gustosa in 5 minuti. Sarà senza dubbio più salutare di un pacchetto di patatine fritte e 10 volte più genuina e gustosa.

Prova una di queste 3 ricette facili, veloci e leggere da preparare in 5 minuti quando avete un attacco di fame irrefrenabile. Si preparano in un baleno e sono perfette quando hai poco tempo e una fame da lupi.

Frittata prosciutto cotto, erba cipollina e parmigiano

Una frittata al volo con del prosciutto cotto fresco, della profumata erba cipollina e una spolverata di parmigiano, cosa c’è di meglio per placare un attacco di fame?

Ottima sia fredda che calda potreste perfino prepararla in anticipo: potrete mangiarla subito appena il languorino si presenterà senza attendere neanche 1 secondo.

Ci vorranno davvero 5 minuti, ecco come realizzare la frittata in 3 semplici mosse:

Rompete 2 uova in una ciotola e sbattetele con una frusta. Aggiungete l’erba cipollina tritata, il prosciutto cotto a cubetti e 2 cucchiai di parmigiano grattugiato. Salate. Versate il composto in una padella antiaderente piccolina precedentemente oleata con olio evo. Cuocete 2-3 minuti per parte.

Deliziosa, morbida e saporita sarà deliziosa da mangiare in un momento di appetito cieco.

Noodles di zucchine

I Noodles di zucchine sono facilissimi da realizzare grazie all’apposita mandolina che realizza i famosi spaghetti di zucchina.

Un piatto leggerissimo e poco calorico perché a base di verdure. Il tonno darà un tocco di sapidità alla ricetta e sposa perfettamente con la dolcezza delle zucchine.

I noodles di zucchine si mangiano sia crudi che cotti e in questa deliziosa ricetta li preparerete senza cottura: verranno gustati come un’insalata. In alternativa lessateli 5 minuti in acqua bollente o poco più e poi conditeli.

Realizza subito i noodles di zucchine in 3 mosse, meno di 5 minuti e saranno pronti:

Con l’apposito attrezzo ricava degli spaghetti dalle zucchine fresche già lavate. Metti i noodles di zucchine in una ciotola e aggiungi un filo di olio evo, pinoli, 4 pomodorini spaccati a metà e del basilico. Aggiungi una scatoletta di tonno sgocciolato e voitlà, i noodles sono pronti!

Una rinfrescante insalata fredda a base di noodles di zucchine, non c’è ricetta migliore per esser sazi in un baleno quando si ha tanta fame.

Avocado toast

L’avocado Toast è una ricetta super veloce che potrete arricchire come più preferite.

L’avocado sposa benissimo con tanti sapori. È ottimo con le uova in camicia, il salmone, il tacchino, i pomodorini, la bresaola e molto altro.

Questa ricetta è semplice e facilissima, potrete gustare il vostro avocado toast semplicemente così al naturale oppure aggiungerci a vostra scelta altri ingredienti.

Se mangiato al naturale è una ricetta piuttosto leggera da digerire e indicata nella dieta chetogenica se utilizzate il pane di segale.

Ecco come preparare un avocado toast in 3 passaggi, è facilissimo:

Sbuccia un avocado maturo, schiaccia la polpa con una forchetta. Aggiungi sale, pepe, olio e 1/2 lime spremuto. Avrai ottenuto una crema di avocado. Tosta 2 fette di pane tagliate sottili 1 cm circa. Spalma la crema di avocado sul pane tostato.

Gustalo così al naturale oppure aggiungendo altri sfiziosi ingredienti come ad esempio affettato, salmone affumicato oppure delle uova.

Buon appetito!

