Atlanta, nuovo caso di omicidio: si ribella all’arresto, ucciso con tre colpi di pistola

Omicidio ad Atlanta tra polizia e un afroamericano

Le pagine dei media americani evidenziano un nuovo caso di omicidio da parte della polizia locale nei confronti di un uomo afroamericano di 27 anni. Secondo il racconto Rayshard Brooks è stato ucciso a colpi di pistola dopo che si è ribellato all’arresto.

Una chiamata è arrivata alla Polizia con la segnalazione di un uomo che dormiva nei pressi di un parcheggio. Una volta che gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato Brooks e l’hanno sottoposto all’alcol test che è risultato positivo.

Nel momento in cui hanno cercato di mettergli le manette, l’uomo si è ribellato. Un video ha immortalato la sequenza: Brooks è riuscito a strappare agli agenti un teaser paralizzante e poi è scappato.

I due poliziotti impegnati nel suo arresto gli hanno sparato tre colpi alla schiena per fermarlo. Immediato il trasporto in ospedale ma per Brooks non c’è stato nulla da fare.

Tantissimi i video che hanno ripreso quanto accaduto e le proteste da parte dei passanti:

“dormiva in auto, invece di aiutarlo gli hanno sparato”

Si indaga sul caso e i due poliziotti coinvolti sono stati sospesi sino all’esito finale. Il poliziotto che ha sparato è stato licenziato, mentre il capo della polizia di Atlanta ha deciso di dimettersi.