Atlanta, accusato di omicidio il poliziotto che ha ucciso Rayshard Brooks

È accusato di omicidio il poliziotto di Atlanta che ha sparato ed ucciso Rayshard Brooks, afroamericano di 27 anni.

L’agente Rolfe potrebbe rischiare l’ergastolo o la pena di morte. Rayshard Brooks aveva cercato di sfuggire all’arresto.

L’omicidio di Atlanta

Dopo la morte di George Floyd, il 47enne afroamericano ucciso durante un fermo, si è registrato un nuovo caso di omicidio da parte della polizia locale ad Atlanta. A morire, lo scorso 12 giugno, un giovane afroamericano di 27 anni, Rayshard Brooks. Il ragazzo è stato ucciso con 3 colpi di pistola, mentre si ribellava all’arresto.

Una chiamata era arrivata alla Polizia con la segnalazione di un uomo che dormiva nei pressi del parcheggio della catena Wendy’s. Una volta che gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il ragazzo. Il 27enne è stato sottoposto all’alcol test che ha dato esito positivo.

Quando i poliziotti hanno cercao di ammanettarlo, l’uomo si è ribellato. In un video immortalata la sequenza: Brooks è riuscito a strappare agli agenti un teaser paralizzante e poi è fuggito.

I due poliziotti gli hanno sparato tre colpi alla schiena per fermarlo. Immediato il trasporto in ospedale ma per il 27enne non c’è stato nulla da fare.

Cosa rischia l’agente?

Come riferisce anche Il Post, l’agente che ha fermato e sparato a Books è ora accusato di omicidio. Garrett Rolfe rischia ora l’ergastolo e la pena di morte, se il giudice dovesse confermare le accuse.

L’altro poliziotto che era sulla scena del crimine, Devin Brosnan, sarà ascoltato come testimone durante il processo, ma su di lui non pende nessuna accusa.

Inizialmente, la polizia aveva detto che gli agenti avevano sparato a Brooks durante la colluttazione, perché il ragazzo aveva rubato loro un taser.

I video girati dalle telecamere di sicurezza e dai passanti hanno però capovolto le dichiarazioni, mostrando come Brooks sia stato ucciso mentre scappava dagli agenti.