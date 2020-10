Atacama, il deserto torna a fiorire dopo 3 anni: l’incredibile spettacolo della natura

Sono bastate poche gocce di pioggia per far rinascere l’enorme distesa arida del Cile, dopo la neve da cui era ricoperta fino al mese di agosto.

La fioritura di questo deserto avviene, ciclicamente, ogni 3/4 anni.

Fiorisce il deserto di Atacama

Uno spettacolo incredibile quello che sta regalando in questi giorni il deserto di Atacama, in Cile. In quella che è conosciuta come una delle zone più aride al mondo, è cresciuta una vasta distesa di fiori colorati, che hanno creato un incredibile arcobaleno.

Come riporta anche Greenme, infatti, i fiori hanno ricoperto il deserto, la cui temperatura può raggiungere anche i 40 gradi centigradi.

Il tutto a poche settimane di distanza da quando l’enorme distesa era ricoperta di neve. Nel mese di agosto, infatti, il deserto è diventato un gigantesco tappeto bianco.

L’ultima volta in cui si è assistito al medesimo spettacolo è stato nel 2017, quando il deserto si è riempito di bellissimi fiori.

#CONAFCoquimbo / La hermosa manifestación del #desiertoflorido, adornando los paisajes del Parque Nacional Bosque Fray Jorge. La primavera está cerca🌿🌻🌱 pic.twitter.com/JcLRX9E2I9 — CONAF (@conaf_minagri) September 12, 2020

Il picco della fioritura

Il picco della fioritura nel deserto cileno si è registrato lo scorso mese di settembre, ma lo spettacolo durerà ancora qualche settimana, finché, al termine di questo mese, il deserto non tornerà ad essere un’enorme distesa di sabbia.

A consentire la fioritura sono state le piogge che hanno permesso alle 200 specie di fiori presenti nel deserto di rifiorire. La rinascita dei fiori ha un impatto molto forte sugli animali e sulla popolazione, perché è proprio in questo periodo che il deserto attira più turisti.

Quest’anno però è stato chiesto di evitare le visite, vista la sua situazione emergenziale che l’intero continente sta attraversando e, soprattutto, nel tentativo di preservare l’ambiente naturale.