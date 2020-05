Asti, maxi blitz della Guardia di Finanza: 6 arresti per usura

Maxi blitz della Guardia di Finanza ad Asti, dove 6 persone sono finite in manette per usura. Imponevano tassi d’interesse fino al 200%.

È in corso dalle prime ore di questa mattina un maxi blitz della Guardia di Finanza nell’astigiano.

Come riferisce anche La Gazzetta d’Asti, gli agenti di Polizia, insieme agli uomini delle Fiamme Gialle, hanno arrestato 6 persone, tutte con l’accusa di usura.

I componenti di quella che era diventata ormai una vera e propria banda del racket dell’usura imponevano tassi d’interesse fino al 200%. Molte le minacce ai danni di coloro che avevano chiesto un prestito e che erano costretti ad offrire come garanzia immobili, veicoli e beni di valore.

Oltre alle 6 persone finite in carcere, la Procura di Asti ha emesso altre due misure interdittive per altri due soggetti. Ancora in corso la quantificazione dell’ammontare di soldi derivato dalle attività illecite.

Vasto dispiegamento di uomini, mezzi ed unità cinofile nell’operazione in corso ad Asti. Effettuati sequestri anche di beni mobili ed immobili, considerati proventi delle attività illegali.

Nelle prossime ore è prevista una conferenza stampa, durante la quale saranno resi noti i dettagli dell’operazione della Guardai di Finanza.