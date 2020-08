Sei una mante dello sport e vuoi calare qualche chilo? Prova ad assumere la Carnitina per dimagrire e mantenere una sana e robusta muscolatura.

Se sei una persona sportiva e hai preso qualche chilo di troppo questo periodo prova ad assumere la Carnitina per dimagrire e mantenere la muscolatura soda e piena.

Un tocca sana per gli sportivi che vogliono migliorarsi esteticamente togliendo del grasso in eccesso e facendo così affiorare la muscolatura.

Può rivelarsi un ottimo supplemento per raggiungere il peso ideale senza gettare in fumo la fatica impiegata per costruire la massa magra in allenamento.

Spesso dimagrire comporta una perdita di massa magra insieme a quella grassa se non si è seguiti da uno specialista che ti aiuta a combinare sport e alimentazione.

La carnitina è un amminoacido non ordinario e non essenziale che procura svariati vantaggi metabolici incrementandone l’assunzione.

Non è una bacchetta magica, per intenderci, ma se assunta con le dovute attenzioni e abbinata con sport e buona alimentazione vedrete che risultati.

La Carnitina, sotto controllo medico e conducendo uno stile di vita sano comprensivo di frequente attività fisica ed equilibrata alimentazione, può aiutarti a:

dimagrire

mantenere la massa magra e aumentarla

risvegliare il metabolismo

Il ruolo della Carnitina ha un ruolo nel metabolismo dei grassi poiché aiuta a bruciarli favorendo anche l’accrescimento della massa magra.

Carnitina per dimagrire e mantenere i muscoli

Se vuoi ottenere una fantastica silhouette dovresti integrare la carnitina nella tua quotidianità: perderai grasso senza intaccare la massa magra, sempre con le dovute accortezze.

Accortezze? Dovrai condurre una vita sana, fare sport e mangiare bene per ottenere dei risultati evidenti.

Molti nutrizionisti la inseriscono per un periodo di circa 30 giorni come aiuto supplementare agli sportivi che intendono bruciare del grasso in eccesso.

Questo perché è un ottimo brucia-grassi aiutandoci a dimagrire più facilmente e velocemente sotto un ligio protocollo sportivo-alimentare.

In grado di accelerare metabolismo dei grassi dà il meglio sé quando abbinata a una dieta chetogenica e ad un allenamento con i pesi alternato a lavoro aerobico.

Potete assumerla sotto forma di pillole, liquidi o polvere. Gli integratori di carnitina che trovate in commercio possono chiamarsi in vari modi:

L-carnitina

L-tartrato

Acetil-L-Carnitina

I risultati si vedranno ma la loro efficacia varia ovviamente da persona a persona oltre che in base all’allenamento e all’alimentazione.

La dose che si consiglia di assumere è di circa 200mg al giorno per al massimo 4 settimane.

Si consiglia anche di consultare sempre il proprio medico curante prima di assumere qualunque tipo di integratore per non rischiare danni alla salute di qualunque tipo.