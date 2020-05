Assistenti Civici, interviene Conte: “Solo sorveglianza”

La questione degli assistenti civici ha alimentato la polemica e il Premier Conte interviene per chiarire ogni tipo di dubbio in merito.

Palazzo Chigi discute in merito alla decisione sugli assistenti civici e interviene il Premier Conte per delineare le loro mansioni dirette.

Le parole di Conte sugli assistenti civici

In giornata si attendono i dettagli sulle decisioni prese dal Governo, mentre il Premier Conte è dovuto intervenire per calmare la polemica che gira intorno a questa novità. La mediazione tra le parti è avvenuta durante una riunione con Lamorgese – Catalfo – Boccia.

Fonti del governo, come riporta il TgCom24, hanno confermato:

“i soggetti non saranno incaricati di pubblico servizio e la loro attività non avrà nulla a che vedere con le attività di cui sono preposte le forze di polizia”

Il Ministro Boccia ha annunciato il Bando per reclutare 60mila volontari, alimentando non poco la polemica interna ed esterna. È stato fortemente criticato da opposizione e maggioranza.

Il Ministro degli Affari Regionali ha spiegato che questa figura sia necessaria per far rispettare il distanziamento sociale, l’uso obbligatorio delle mascherine e qualsiasi tipologia di assembramento. Il Viminale ha evidenziato di non essere al corrente di questa decisione, per questo motivo il Premier ha convocato un vertice in serata con il via libera a questo nuovo progetto:

“i ministri interessati proseguiranno nelle prossime ore nel mettere a punto i dettagli di questa iniziativa, che mira a soddisfare le richieste di Anci di potersi avvalere di soggetti chiamati ad espletare – gratuitamente – queste operazioni di volontariato”

Azioni che non hanno alcun collegamento con quanto svolto dalla Polizia o dalle Forze dell’Ordine. In giornata, tutti i dettagli.