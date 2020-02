Quanto guadagna un assistente Parlamentare? Anzianità e importo

Quanto guadagna un Assistente Parlamentare: anzianità di servizio e importo lordo annuo

Quanto guadagna un assistente parlamentare? Con l’avvicinarsi della data fissata per votare al Referendum taglio dei parlamentari (29 marzo 2020) si torna a parlare degli stipendi incassati dai politici.

Non si parla solo dei guadagni incassati dai Parlamentari, deputati e senatori, ma anche dagli assistenti dei deputati e dagli assistenti parlamentari al Senato.

A quanto ammonterà lo stipendio lordo annuo degli assistenti parlamentari? Scopriamolo in questa guida di Letto Quotidiano

Guadagni Assistente Parlamentare: a quanto ammonta?

A quanto ammonta lo stipendio di un assistente parlamentare? Per rispondere a questo quesito bisogna prendere come riferimento l’importo delle retribuzioni annue lorde dei dipendenti della Camera dei Deputati ripartite per qualifica e anzianità.

All’ingresso lo stipendio lordo annuo è d’importo pari a 34.825,16 euro con oneri previdenziali pari a 6.083,56 euro.

Dopo il decimo anno lo stipendio lordo annuo è pari a 50.961,63 euro con oneri previdenziali è pari a 8.932,76 euro.

Dopo il ventesimo anno i guadagni di un assistente parlamentare sono pari a 90.317,09 euro con oneri previdenziali pari a 15.886,49 euro.

Dopo il trentesimo anno è pari a 122.729,58 euro e gli oneri previdenziali sono pari a 21.621,52 euro.

Dopo il quarantesimo anno l’importo dello stipendio lordo annuo dell’assistente parlamentare è pari a 137.368,28 euro con oneri previdenziali pari a 24.215,13 euro.

Alle retribuzioni deve essere aggiunta l’indennità di funzione mensile pari a 378 euro netti per l’assistente parlamentare superiore.

Tale indennità è erogata per 12 mensilità annuali e va a comporre lo stipendio dell’assistente parlamentare.

Si ricorda, inoltre, che i guadagni indicati sono soggetti alle aliquote IRPEF e Addizionali previste dalla normativa.

Concorso Assistente Parlamentare: come si diventa?

L’assistente parlamentare si colloca tra il personale di ruolo del Senato e viene assunto attraverso concorsi pubblici.

Tra i requisiti necessari si richiede il diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al rispetto del limite d’età di 35 anni.

Le prove scritte sono tre e per il corrente anno è stato indetto un bando per 50 assistenti parlamentari (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31 gennaio).