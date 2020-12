Assegno sociale 2021, come richiederlo e a chi spetta

Largo spazio anche all’assegno sociale 2021 con focus su come richiederlo e anche a chi spetta.

Conoscete l’assegno sociale 2021? Ecco tutte le novità e come fare domanda Inps per riceverlo.

Che cos’è l’assegno sociale?

È la vecchia pensione sociale che è stata sostituita dall’Inps ed è una prestazione economica atta a tutti i soggetti che non hanno altri redditi che consentano una sopravvivenza, a prescindere dal versamento dei contributi.

Nel dettaglio questo sussidio viene dedicato a tutte le persone che possiedono dei requisiti specifici, rientrando in una determinata fascia di reddito e valutando nucleo familiare nonché stato (come lavoro, matrimonio e così via) da comunicare ogni anno all’Inps che ne valuterà le variazioni.

Non solo, perché non prevede alcuna ritenuta IRPEF e la sua concessione è solo in via del tutto provvisoria. Questo assegno non è reversibile per gli eredi e in caso di decesso o trasferimento dall’Italia si perde ogni tipo di diritto.

Requisiti e caratteristiche

Ma quali sono i requisiti per ricevere l’assegno sociale?

Aver compiuto 67 anni al momento della richiesta

Essere residenti in Italia

Per gli stranieri, dal 1° gennaio 2019, è necessario aver soggiornato in Italia per un minimo di 10 anni in maniera continuativa

Il soggetto deve essere sprovvisto di reddito, con importo inferiore ai limiti che sono stati previsti dalla legge.

Per ottenere l’assegno sociale il soggetto dovrà fare domanda telematica all’Inps utilizzando i servizi online. In alternativa è possibile anche chiamare l numero verde 803164 oppure rivolgersi al Patronato che saprà guidare attraverso la richiesta da fare.

Per il 2021 il modulo è già scaricabile attraverso il sito ufficiale dell’Inps nella sezione dedicata alla modulistica. Naturalmente l’importo viene erogato a seconda della perequazione Istat pensioni e nel 2020 è stato pari a 460,00 euro mentre per il nuovo anno è necessario attendere conferma da parte dell’Istituto.