Aspettative in amore: come influenzano le nostre scelte

Quanto contano le aspettative in amore, quando ti scopri insoddisfatto della tua relazione? È possibile che tutto si basi su delle aspettative diverse circa la tua relazione.

Cerchiamo insieme di esplorare esattamente questo argomento, ovvero come le nostre aspettative di una relazione ci portano a viverla in un certo modo, nel bene e nel male.

Aspettative in amore: la relazione

Fin dall’infanzia, formiamo nella nostra mente concetti su come funziona il mondo, come le cose ci circondano e, naturalmente, come dovrebbe “essere” una coppia.

Ad esempio, molte persone credono che sia la normalità l’uomo che prendere l’iniziativa, conquistare, ecc. e non il contrario. In effetti, un gran numero di studi sottolinea che l’aspetto centrale delle relazioni non sono le caratteristiche del nostro partner o il momento presente in cui viviamo, ma la percezione idealizzata e le aspettative che abbiamo sulla nostra relazione.

Le aspettative di coppia sono uno dei fattori che influenzano la scelta di una coppia. E queste aspettative agiscono come inneschi di conflitto e portano persino le coppie al divorzio. Perché sta succedendo?

Sembra che percepiamo la realtà influenzata dai nostri desideri e bisogni, assegnando attributi che ci aiutano a superare questi ostacoli nella vita. Il rischio di fondare una relazione sulla soddisfazione delle nostre aspettative è pericoloso, poiché possiamo riscontrare che le nostre aspettative non sono state soddisfatte e, come dono ultimo, il fallimento dell’amore.

La cosa peggiore è che questo “è qualcosa ” che le persone non sanno e non considerano nemmeno all’inizio della loro relazione. Cioè, molte coppie sono unite dal richiamo di un primo momento, e così, senza una parola di ciò che ciascuno si aspetta dall’altro, la relazione inizia. Queste due persone non noteranno le loro diverse aspettative fino a quando non sorgerà un conflitto. Conflitto? Di cosa si tratta? Su qualsiasi cosa.

La scintilla che accende il conflitto

Se uno dei due comincia a vedere che il suo partner non si comporta secondo il modo in cui un fidanzato dovrebbe agire, sarà già un motivo di discussione.

Più differiscono tra le aspettative in amore e i concetti di ciò che dovrebbe essere una relazione, peggio è; più grandi saranno i disaccordi. Le persone sono deluse della loro relazione quando le loro aspettative sono soddisfatte.

Dai risultati di ricerche effettuate, si è mostrato che le persone che si aspettavano troppo dalle loro relazioni erano costantemente insoddisfatte. Aspettative troppo alte sul comportamento dell’altro possono ovviamente portare la persona a non conformarsi alle nostre richieste . Ciò causerà inevitabilmente conflitti nella coppia, quindi vale la pena verificare se ciò che chiediamo è realistico.

D’altra parte si possono non avere aspettative? Senza aspettative, non sai cosa vuoi. E se non sai cosa vuoi forse è meglio fermarsi e fare chiarezza dentro se stessi.

La necessità di trovare un equilibrio emotivo

Se noti che il tuo partner e le tue aspettative sulla relazione sono diversi, potrebbe essere il momento di affrontare direttamente il problema. Esporre le tue opinioni ti aiuterà ad avere idee chiare su cosa aspettarti dall’altro, oltre a non sentirti frustrato quando i tuoi desideri non sono soddisfatti e a comprendere i comportamenti e gli atteggiamenti del tuo partner.