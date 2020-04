Una spintarella ad Asia Valente sarebbe arrivata nientepopodimeno che Alfonso Signorini. L’ex gieffina si è incastrata da sola ed ha ammesso che deve la sua carriera al conduttore.

Tra le ipotesi in campo, in questi giorni, c’è anche quella della raccomandazione televisiva di Asia Valente, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sul web si è sparsa la voce ed è emerso un dettaglio inedito sulla ragazza copertina di Playboy.

Il tema è particolarmente spinoso. Si parla di Mediaset, raccomandazioni e amicizie. Stando ad insistenti rumors, il direttore di Chi Alfonso Signorini sarebbe stato la fortuna della 23enne di Benevento.

Ma a quale prezzo? Una risposta al suddetto quesito se l’è data proprio l’ex protagonista del Grande Fratello Vip 4, che ha riassunto motivazione e conclusione sul suo profilo Instagram.

Asia Valente fa una candita ammissione sui social

“Ho partecipato al Grande Fratello Vip perché Alfonso Signorini si è innamorato del mio cul* e del mio twerk, per questo mi ha chiamato. Sono contenta per la vittoria di Paola Di Benedetto perché siamo molto amiche e perché una volta finalmente vincono i giovani”

Alla luce delle recenti dichiarazioni di Asia Valente, sembrerebbe proprio che per debuttare in televisione il talento e i meriti contino solo per alcuni, per altri no. Ma il popolo dei social non ci sta e ha sommerso di feroci critiche l’ex concorrente del reality show di Canale 5.

La reazione del popolo di Instagram

Dopo l’inaspettata ammissione di Asia Valente, la stragrande maggioranza degli utenti di Instagram ha sparato a zero sull’ingenua 23enne, insinuando che sia fortemente inserita in chissà quali giri di potere. Sarà vero? Se sì, come farà adesso la Valente a ripulirsi l’immagine dopo esser stata marchiata come raccomandata?

Al momento attuale l’influencer e ragazza copertina di Playboy è stata messa un po’ in disparte, poiché tutta l’attenzione mediatica sta vorticosamente orbitando attorno alla vincitrice Paola Di Benedetto. Ma quando in tv e sul web si tornerà a parlare di lei, Alfonso Signorini un grazie se lo meriterebbe proprio.