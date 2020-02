Asia Valente, chi è la fotomodella e influencer: GF Vip e fidanzato

Chi è Asia Valente, la giovane fotomodella e influencer, tra le aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini

Scopriamo tutti i segreti di Asia Valente, l’influencer classe ’97 diventata nota su Instagram dopo il terribile scherzo de Le Iene e il reality show Saranno Isolani.

Chi è Asia Valente

Nasce a Benevento, in Campania, nel 1997. La 22enne, dopo aver concluso gli studi nel suo paese d’origine, si trasferisce a Milano per entrare a far parte del mondo dello spettacolo e della moda.

Nel 2018 partecipa a Saranno isolani, un reality show ideato dalla stessa produzione de L’Isola dei Famosi. Lo scorso novembre incide un brano, intitolato “Drip“.

Nel 2020 partecipa a La pupa e il secchione ed è una delle aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Vita privata e curiosità

Grazie alla notorietà acquisita in occasione di “Saranno isolani”, la giovane riesce a ottenere un gran successo sui social e in particolare su Instagram, dove può vantare oltre 800 mila seguaci.

In passato, la Valente è stata protagonista anche di uno scherzo de Le Iene, organizzato a seguito di un’incredibile dichiarazione: la Valente, infatti, aveva rivelato di essere disposta addirittura a sposare un uomo che non amava, pur di partecipare a un reality show.

Dopo la sua affermazione, la redazione de Le Iene ha organizzato uno scherzo alla modella, durante il quale le avrebbe fatto crede di essere la nuova concorrente di un reality show con personaggi molto famosi.

Grazie allo scherzo organizzato da Le Iene, la Valente ha aumentato esponenzialmente la sua notorietà ed è arrivata addirittura a comparire su un numero della rivista Playboy.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della Valente, la giovane sarebbe impegnata da diverso tempo con Side Baby, al secolo Arturo Bruni, ex membro della Dark Polo Gang.