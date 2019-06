Asia Argento ‘strafatta’: l’attrice con gli occhi stralunati, la foto nella bufera

Asia Argento è stata una delle grandi protagonista del gay pride di quest’anno. L’attrice oltre al bacio con Luxuria ha fatto parlare di sé per una foto

Le parole di astio di Mario Adinolfi rivolte ad Asia Argento hanno scatenato la bufera su Instagram.

Il leader del Popolo della Famiglia ha attaccato senza pietà l’ex fiamma di Morgan in relazione al Gay pride di sabato a Roma, con l’attrice che si lasciata dolcemente andare ad un bacio lesbo con Vladimir Luxuria ed ha suscitato tanto rumore con le sue dichiarazioni.

Ciò che ha detto non è stato di poco conto per detrattori e fan della figlia di Dario Argento e non mancano frecciatine ben mirate:

«Le hai fatto i test o hai preso solo una foto a caso per alimentare le solite polemiche?», «Forza Asia. Coraggio», «Sei buono solo ad insultare, vergognati!».

Asia non risponde

Per il momento Asia Argento non ha risposto in maniera ufficiale alle accuse, ma considerati i precedenti non è da escludere un altro capitolo della discussione che va avanti da diverso tempo.

«Dicono che questa sia la libertà “inclusiva” cui dobbiamo tendere, con l’Occhio da Big Brother orwelliano a far il paio con quello perso della strafatta».

Qui però Adinolfi forse non si spiega appieno e soprattutto adopera il termine “strafatta” che rischia di riaccendere un vecchia disputa proprio tra il giornalista de la Croce e la stessa Asia Argento.

I contrasti della Argento

Il fatto è che Asia Argento ha contrasti con molte persone e con Morgan stesso, padre di sua figlia ed è veramente singolare il fatto che non abbia ancora replicato a queste accuse.

Non ci resta che aspettare quando, come e se risponderà alle provocazioni di modo da potersi difendere da ogni tipo di accusa!