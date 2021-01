Attrice e talent scout, Asia Argento ha un passato torbido di cui ha più volto parlato accennando però solo alle ad alcuni eventi. Ciò che è emerso durante l’intervista è da brividi.



Una vita non facile quella di Asia: nonostante il cognome importante, la sua è stata una vita piena di dolore e segnata dagli abusi.

Non smette mai di lasciare senza parole Asia Argento. L’ex di Fabrizio Corona, intervistata da Serena Bortone, ha fatto altre confessioni piuttosto forti relative al suo passato.

L’attrice si è concessa a una lunga intervista durante a Oggi è un altro giorno in cui ha parlato del suo nuovo libro Anatomia di un cuore selvaggio dove ha racconto dei momenti delicati della sua vita. Asia ha raccontato dell’uso di sostanze stupefacenti in giovane età:

“Come molti usavo le sostanze perché avevo degli enormi vuoti dentro di me. Non sapevo come riempire questi vuoti, perciò per me andava bene qualunque cosa mi portasse fuori dalle mie paure, dalle mie tristezze e dalla mia depressione”.