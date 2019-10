Asia Argento, nuova fiamma per l’attrice: un ex naufrago de L’isola dei famosi

Asia Argento, nuova fiamma per l’attrice: un ex naufrago de L’isola dei...

Nuovo amore per Asia Argento: l’attrice sembra che in questo periodo stia frequentando un noto attore italiano. Ecco chi è la sua nuova fiamma

La bellissima Asia Argento torna di nuovo sotto la luce dei riflettori. Dopo un lungo periodo lontano dai social, l’attrice ha deciso di ritornare più forte di prima facendo parlare di se ancora una volta, partendo da uno strepitoso cambio look e dal suo nuovo fisico più tonico e muscoloso. Ma cosa ha spinto Asia a cambiare look?. Di solito quando una donna cambia colore o taglio di capelli è essenzialmente per l’arrivo di qualche bella novità, infatti gira voce che Asia abbia tra le mani, un nuovo amore, ma vediamo chi è.

Asia Argento ritrova l’amore?

Sono giorno ormai che si vocifera che l’attrice Asia Argento stia di nuovo frequentando una persona. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Asia avrebbe incominciato a frequentare da qualche settimana, un giovane e bellissimo attore italiano. Si tratta proprio di un volto noto della televisione italiana, lo stesso infatti ha partecipato qualche tempo fa all’Isola dei Famosi ed ha avuto una lunga relazione con Claudia Gerini. Di chi stiamo parlando?beh del bellissimo attore Andre Preti.

Asia Argento e l’amore con Andrea

Stando a quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, i due si starebbero ormai frequentando da qualche settimana e sembra essere addirittura già amore, ma la conferma della loro frequentazione ancora deve arrivare da parte dei due attori.

Asia infatti non ha ancora parlato della sua nuova relazione ma sicuramente dopo le esperienze passate e la sofferenza nei suoi rapporti di coppia, ha deciso di andarci cauta.

Lo stesso anche Andrea, che dopo una lunga storia d’amore con Claudia Gerini, a Storie Italiane, adesso vuole dare importanza all’amore vero combattendo la superficialità delle relazione di oggi.Il giovane rifatti da molta importanza ai valori della famiglia e vuole assolutamente evitare quei rapporti che trattano la convivenza e il matrimonio con leggerezza.e superficialità.

Al momento i due attori non hanno dato conferma della relazione e nel frattempo i fan attendono novità da parte di entrambi.