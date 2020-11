Asia Argento come mamma l’ha fatta: il bagno nella jacuzzi è bollente

Asia Argento manda in fibrillazione il pubblico sui social con il suo ultimo scatto, dove senza veli si rilassa nella sua Jacuzzi.

Ritorna a far parlare di se, l’eccentrica Asia Argento, e non per la sua chiacchieratissima vita privata e il suo rapporto con Morgan, il quale pare essere più pacifico rispetto al passato, bensì per il suo ultimo post sui social.

Molto attiva sui social Asia Argento, ama infatti condividere la sua vita artistica, privata e professionale con chi la segue.

Poche ore fa ha così deciso di stuzzicare le fantasie dei suoi followers con uno scatto che potrebbe essere definito da ‘censura’, proponendo contemporaneamente un giochetto davvero interessante. In palio un premio davvero speciale.

Asia Argento senza veli nella Jacuzzi

Ha mandato gli uomini in fibrillazione la Argento con la sua ultima foto pubblicata su Instagram.

Completamente senza veli si mostra mentre si rilassa nell’intimità della sua Jacuzzi.

Visualizza questo post su Instagram BRANDO A PARIGI Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 12 Ott 2020 alle ore 12:55 PDT



Niente bollicine di sapone, e l’acqua riesce a coprire a malapena il corpo dell’ex concorrente di Pechino Express, il quale emerge mostrando le forme scultoree e perfette, e i tatuaggi che decorano quasi ogni centimetro della sua pelle.

La conduttrice stuzzica i fan con un ‘regalo’ speciale

Una Dea, la definiscono gli utenti, ai quali Asia Argento ha sottoposto un giochetto dal premio davvero stuzzicante.

Chi fosse infatti riuscito a scrivere il suo nome lettera per lettera senza farsi interrompere da altri commenti, avrebbe vinto un saluto personale in direct.

In tantissimi hanno colto la sfida dell’ex giudice di X-Factor. Qualcuno avrà vinto l’ambito premio? Staremo a vedere.