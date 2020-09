Asia Argento dettagli osé sui rapporti con Corona: ‘Mi ha messo sopra, sotto…’

La nota attrice italiana si è confessata ai microfoni di Live – Non è la D’Urso sul suo rapporto di fuoco con Fabrizio Corona

L’ex re dei paparazzi è anche intervenuto in studio per farle gli auguri e le ha promesso di ripetere l’esperienza di passione!

Asia Argento si confessa a Live – Non è la D’Urso

Qualche giorno fa, in occasione della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, Asia Argento ha festeggiato i suoi 45 anni.

Assieme all’attrice, c’era la figlia Anna Lou, che di recente ha fatto parte del cast della terza stagione della serie tv Netflix, Baby.

La figlia di Dario Argento è un personaggio controverso che difficilmente passa inosservato, specialmente quando si lascia andare a dichiarazioni controcorrente, fuori dagli schermi, il cui fine è quello di abbattere tabù e stereotipi.

Durante il programma condotto da Barbara D’Urso, l’attrice si è confessata sul suo rapporto, tanto chiacchierato, con Fabrizio Corona.

Asia si confessa sul rapporto con Fabrizio Corona: “Mi ha messo sopra, sotto…”

Nel corso dell’intervista, Asia Argento ha ammesso che, tra lei e Fabrizio Corona, sia avvenuto qualcosa di intenso:

“Non copulavo da tanto. È arrivato, mi ha messo sopra, sotto. Cosi ho visto davvero le stelle.”

Dopo le parole dell’attrice, arriva anche il videomessaggio dell’ex re dei paparazzi: l’uomo ha voluto fare gli auguri di compleanno ad Asia in un modo piuttosto particolare:

“Ciao Asia. Ti faccio tantissimi auguri, noi non abbiamo avuto una relazione, abbiamo avuto un momento passionale, siamo due fuori di testa. Riconosco in te un valore speciale. Se un giorno ci dovessimo rincontrare finirà come quel pomeriggio a casa tua. Ti farò vedere di nuovo le stelle.”

Asia non ha esitato a commentare le parole di Fabrizio Corona, che non si aspettava minimamente potesse intervenire in studio e farle gli auguri:

“Mi sono emozionata. Non eravamo innamorati, eravamo due persone problematiche che si sono trovate. Gli ho voluto bene.”

Chissà che tra i due non continui a esserci un rapporto di pura passione, i fan della coppia non aspettano altro!