Con i capez**li al vento, Asia Argento contro la censura sui social: le foto diventano virali

È da un bel po’ di tempo che volevo fare un post che inneggiava al mio idolo e spirito guida @madonna: senza di lei, nessuna donna libera e “diversa” dalla massa come me oggi potrebbe esistere, lavorare ed esprimersi, sarei sottomessa ad un sistema patriarcale, finto moralista e bigotto, lordo di tabù. E poi diciamocelo una volta per tutte, questa censura contro il capezzolo femminile è veramente trita e ridicola. Ti amo @madonna #liberateilcapezzolo #legalizzateilcapezzolo #noncensurateilcapezzolo #zerofucksgiven — it’s been quite a while since I wanted to make a post that praised my idol and guiding spirit @madonna, and she gave me the inspiration, once again: many free and “different” women like me today could not exist, work or express themselves, and would be submitted by a patriarchal system, – if it wasn’t for her, it’d still only be fake moralism, taboos and bigotry, so passé / And let's face it once and for all, this censorship against the female nipple is really trite and ridiculous. I love you @madonna ♥️ for réal reals #freethenipple #legalizethenipple #dontyoudarecensurethenipple #zerofucksgiven