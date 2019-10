Asia Argento lo slip striminzito mostra tutti, la foto da censura divide il web

Asia Argento: il body non contiene le forme ed i fan impazziscono per la foto bollente in cui mostra il suo fisico allenato

La bella Asia Argento che ama stupire continuamente i suoi fan dopo il cambio look mostra il suo fisico perfetto modellato da esercizi di palestra e i fan non restano indifferenti alle sue curve esplosive.

Asia Argento parola d’ordine: stupire

La bella attrice classe ’75 ha da pochissimo festeggiato il compleanno con un cambio di look che nessuno si aspettava.

Sui social è apparsa infatti con i capelli corti e biondi ed un fisico asciutto ed allenato.

A Live-Non è la D’Urso ha partecipato al “tutti contro uno” contro il leader della Lega Matteo Salvini con il quale aveva avuto in passato alcuni scambi di battute poco amichevoli via web.

La 44enne ha in questa occasione tenuto a bada il suo carattere fumantino mostrando il suo splendido sorriso ed ala fine anche celebrando la “pace” con il politico attraverso un selfie.

Da sempre Asia Argento è al centro di polemiche e critiche sul suo modo di porsi, sulla sua vita privata e professionale.

Lo scorso anno è stato molto duro per l’attrice: dopo la perdita del suo compagno morto suicida sono arrivate l’esclusione dal programma X-Factor per lo scandalo delle presunte molestie a Jimmy Bennet, e le liti mediatiche con l’ex marito Morgan.

In mezzo anche la storia passionale e subito interrotta con l’ex re dei Paparazzi Fabrizio Corona.

La foto in body rosa ha fatto impazzire il web

Non stupisce che la Argento, come tutte le donne del mondo quando decide di lasciarsi alle spalle un periodo difficile, abbia dato una bella innovazione al suo look.

E ci è riuscita in modo magistrale: nelle ultime foto postate su Instagram appare bionda, con un fisico statuario con muscoli e tatuaggi in evidenza mentre effettua sessioni di Cross Fit.

L’ultimo scatto in cui indossa solo un body rosa attillato ha infiammato le tastiere dei suoi follower che si sono precipitati a commentare il suo fisico fin troppo perfetto.

Alcuni utenti criticano il fatto che la Argento sia cambiata troppo, che l’allenamento e i capelli corti le abbiano donato una forma invidiabile ma forse tolto un po’ di femminilità:

“Sei irriconoscibile” “Troppo magra e androgina” “Come fai ad essere straf**a anche quando sembri un uomo”

La maggior parte dei followers ha apprezzato lo scatto che rivela una femminilità prorompente nel seno difficilmente contenuto nel body, nello sguardo di Asia sempre molto sensuale e nel colore dell’ indumento che addolcisce il tutto.

Chissà se la mutazione di Asia Argento è terminata qui o i suoi fan si devono aspettare ancora altri incredibili cambiamenti di look?