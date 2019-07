Asia Argento irriconoscibile ‘Cos’ha combinato ai capelli’!’ – Foto

Asia Argento dice addio alla sua folta chioma nera, cambia look in modo drastico: ‘Irriconoscibile’. La foto ha fatto il giro del web

Asia Argento, ritorna a far parlare di se. Dopo la storia lampo con Fabrizio Corona e la vicenda che ha coinvolto il suo ex Marito, Morgan, che l’ha accusata di essere la responsabile, della sentenza di sfratto, ha cambiato radicalmete look.

La Argento ha detto addio per sempre al suo stile dark, per dare spazio ad un look molto più in linea con l’arrivo della stagione calda. Ecco come si è mostrata a ‘Realiti’ condotto da Enrico Lucci, su Rai 2, ‘sconvolgendo’ il pubblico e il conduttore.

Asia Argento, ospite a ‘Realiti’: ‘Irriconoscibile’

Di recente, la ex giudice di X-Factor è stata ospitata a ‘Realiti’, il noto format condotto dalla ex Iena, Enrico Lucci su Rai 2.

In questa occasione, Asia Argento si è mostrata con un drastico cambiamento di Look. L’ex moglie di Morgan, ha detto addio alla sua chioma nero ebano, e il suo stile dalle sfumature dark, per dare spazio ad un look molto più luminoso, passando ad una tonalità biondo miele.

Ecco lo scatto, con cui è stata immortalata Asia Argento a ‘Realiti’, nel corso della sua ultima intervista:

(l’articolo continua dopo la foto)

Asia Argento risponde alle accuse mosse da Morgan: ‘La colpa è solo sua’

Marco Castoldi, in arte Morgan è l’ex marito di Asia argento, dalla cui relazione è nata Anna Lou che attualmente ha 17 anni. In cantante come è noto è stato recentemente sfrattato dalla sua abitazione di Monza, e ha accusato la sua Ex Moglie se ora è in mezzo ad una strada. La Argento risponde alle accuse dell’ex marito così:

‘Marco non ha perso casa per colpa mia, ma per le scelte che ha fatto e soprattutto per quelle che non ha fatto’

poi precisa, dicendo che è lui stessa la causa dei suoi mali e che in questi anni non ha mai versato gli alimenti per il mantenimento di sua figlia Anna Lou, accumulando un debito di 160’000 euro:

‘Oggi cerca di fare passare me come la causa principale di tutti i suoi guai, ma omette di dire che dalla vendita della sua casa andranno ad Anna Lou (nostra figlia) soltanto 6mila dei 160mila euro di debiti accumulati in questi anni per l’omesso versamento degli assegni di mantenimento’

poi prosegue, rivelando la verità sui debiti del cantante:

‘Durante il procedimento giudiziale da me fatto partire nel 2013, sono venuti fuori altri grandi debiti che Marco aveva contratto con diversi soggetti, tra cui banche, erario, ecc. Tutti crediti cosiddetti “privilegiati”, che passano cioè legalmente davanti a quelli che aveva nei confronti di nostra figlia’

poi conclude, mostrandosi comunque dispiaciuta per l’accaduto nonostante le false accuse contro di lei: