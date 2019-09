Londra, asfalto ecologico con plastica riciclata al posto del bitume

Londra si evolve! L’ ingegnere Toby McCartney ha deciso di utilizzare bottiglie di plastica usate, la sperimentazione sembra avere successo

A Londra le bottiglie di plastica vengono quindi reimpiegate insieme al bitume per creare dell’asfalto green. L’ingegnere scozzese Toby McCartney,nella sua azienda MacRebur,ha ideato questo tipo d’asfalto.

Per la prima volta è stato impiegato nel borgo d’Enfield per poter pavimentare una strada molto trafficata, con ottimi risultati.

Il comune di Londra ha deciso di utilizzarlo anche in alcune fermate degli autobus, più resistente dell’asfalto tradizionale.

Se questo fosse vero, ciò potrebbe contribuire a far diffondere le “strade di plastica” a macchia d’olio nel Regno Unito.

L’asfalto di plastica, molto green

Alla base di questo tipo d’asfalto, abbiamo un mix scelto di plastiche riciclate che prende il posto del bitume, che nasce come ben sappiamo dal petrolio.

Per ogni tonnellata d’asfalto, al suo interno troviamo dai tre ai dieci kg di plastica riciclata, che diventa quindi un collante perfetto. Non si tratta del solo tratto asfaltato con questo tipo di materiale, recuperando 500.000 bottiglie di è provveduto alla pavimentazione dell’autostrada A7 nel Lake District.

Si legge in una nota ufficiale stesa da Daniel Anderson, membro del consiglio di Enfield per l’ambiente

“Sappiamo tutti che la plastica può avere un impatto devastante sull’ambiente, in particolare quando il prodotto raggiunge i nostri mari e oceani. Abbiamo tutti la responsabilità di intensificare i nostri sforzi per aiutare l’ambiente riciclando il più possibile”

Il consigliere si è detto molto entusiasta di questa prova. Visti gli ottimi risultati, spera di poter ampliare il progetto, per aiutare nella riduzione della plastica, che non andrà più nella discarica.

Esperimenti del genere, sono stati ipotizzati anche in Olanda, che però prevedono strutture modulari 100% riciclate. Queste strutture sarebbero costruite prima in fabbrica, per poi essere successivamente posate sul luogo.

Questo sarebbe molto più semplice fare manutenzione, basta sollevare e sostituire le parti danneggiate.

Nella città di Chennai in India la Jambuligam Street è stata costruita nel 2002 con materiali riciclati e tutt’oggi è in ottime condizioni senza crepe o buche da usura o agenti climatici.