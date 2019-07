Ascolti TV 1 Luglio: Chi ha vinto tra Temptation Island e Pretty Woman, ecco i dati auditel

Ascolti TV 1 Luglio, ecco chi si è aggiudicato il primo posto nella classifica dello share tra Temptation Island e Pretty Woman, ecco tutti i dati Auditel

Nella serata di ieri sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno intrattenuto il pubblico italiano. In particolare due programmi sono riusciti a detenere i primi posti in classifica dello share e parliamo appunto di Pretty Woman e Temptation Island.

I due programmi si sono sfidati fino alla fine per ottenere il primo posto nella classifica dello share ma solo uno di loro è riuscito e parliamo appunto di Canale Cinque con Temptations Island che è riuscito a conquistare il 22,4% di telespettatori. Un numero davvero straordinario, ma non è da meno Rai Uno con Pretty Woman che invece è riuscito a totalizzare il 17,4% di share.

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda il fil Hawaii Five – O che è riuscito a conquistare il 5% di telespettatori. Niente male Rai 3 che invece ha mandato in onda Prima dell’alba con il 3,6% di share.

Niente male Su Italia Uno con Death Race che ha ottenuto invece il 5,4% di share. Mentre su Rete 4 Quarta Repubblica il 6,7%. Mentre invece s La7 ha conquistato il 2,7% di share con Il socio.